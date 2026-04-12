Çayırova’da keman dinletisi kulakların pasını sildi

Çayırova Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Keman Konseri, dinleyenleri mest etti. Kulakların pasını silen konser sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hissettiğimiz bu güzel akşamda bizlerle olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

12 Nisan 2026 Pazar 16:16

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hayata geçirdiği projelerle kültür-sanat kimliği kazanan Çayırova’da, sanat dolu etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bunların son örneği olan Keman Konseri, dinleyenlere keyifli vakitler geçirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen konsere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Birbirinden güzel ve sevilen şarkıların keman ve orkestra eşliğinde icra edildiği konserde, Çayırova Ses Yarışması’nda boy gösteren Çayırovalı solistler de kemana, sesleriyle eşlik ederek kulakların pasını sildi.

 

“GÜZEL ESERLERİ KEYİFLE DİNLEDİK”

15 şarkının çalındığı keman dinletisi konseri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni dolduran seyirciler tarafından da tam not aldı. Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz programda, kemanın ince tınısında hayat bulan birbirinden güzel eserleri keyifle dinledik. Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hissettiğimiz bu güzel akşamda bizlerle olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

