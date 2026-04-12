Kayserili hayırsever iş insanı Necati Uçar’dan anlamlı fidan kampanyası

Necati Uçar’ın öncülüğünde hayata geçirilen fidan ve kan bağışı kampanyası, Giresun Tirebolu’da 11 bin fidanın kısa sürede halkla buluşmasıyla büyük bir dayanışma örneğine dönüştü.

Kafkas Cephesi Harşit Zaferi şehitleri fidanda yaşayacak



Kayserili hayırsever iş insanı Necati Uçar, Kafkas Cephesi Harşit Zaferi şehitleri için Giresun Harşit Şehitliği’nde binlerce narenciye fidanı dağıttı.



Fidan dağıtımını Giresun’da organize eden, Harşit Şehitliği’nde portakal, limon ve mandalina fidanlarını dağıtan Enver Türkmen’in çektiği fotoğraf, video ve bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz. İş insanlarımızın Necati Uçar Bey’i örnek almalarını temenni ediyoruz.



Kafkas Cephesi şehitleri, ilk kez Giresun Harşit Şehitliği’nde devlet töreniyle anılmaya başlandı.



Giresunlu iş insanı Enver Türkmen’in, 27 Mart 2026 tarihinde Harşit Şehitliği’nde gerçekleştirdiği fidan dağıtımına ilişkin yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Necati UÇAR



1966 doğumlu. Kayseri’den İstanbul’a gelmiş.



Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra oyuncak sektörüne girerek burada birikim yapmıştır.



Bir gün aklına şu soru takılır: “Dünyada her insan gibi benim de bir karbon ayak izim var.” Dünyayı kirlettiyse, kendi payına düşeni de telafi etmesi gerektiğini düşünür. Araştırır, hesaplar ve yılda karbon ayak izini dengelemek için 10 ağaç dikmesi gerektiğini öğrenir.

O dönem 53 yaşlarındadır. Kendisi için 530, eşi için 500, evlatları için de 500 ağaç dikmesi gerektiğini hesaplar. Toplamda 1530 fidan… Ancak bu kadar ağacı dikecek yeterli arazisi yoktur.

Bunun üzerine farklı bir çözüm yolu bulur. Tarımın yoğun olduğu şehirlerde bu fidanları ücretsiz dağıtmaya başlar. Halkın fidanlara gösterdiği yoğun ilgiyle karşılaşır.

Fidan dağıtmak; karbon ayak izini azaltmanın yanı sıra doğaya ve insanlara faydalı olmanın verdiği büyük bir mutluluğa dönüşür. Bu süreç ona derin bir huzur kazandırır ve çalışmalarını sürdürmeye devam eder.

Zamanla Türkiye’nin birçok ilinde, TIR’lar dolusu on binlerce fidan dağıtır. Toplamda ise birkaç yüz bin fidanı toprakla buluşturarak önemli bir çevre hareketine öncülük eder.



Geçtiğimiz yıl Nisan ayında aklına yeni bir fikir gelir. Bu fidanları, Kızılay’a kan bağışı yapan vatandaşlara dağıtmaya karar verir.

Kızılay ile iletişime geçer ve kısa sürede iş birliği sağlanır. Böylece hem doğaya katkı sunan hem de hayat kurtarmaya vesile olan anlamlı bir kampanya başlatılır.



“On Fidan Bir Can” kampanyası başlıyor



Yoğun ilgi yine büyük.



İllerdeki Kızılay şubeleri, normalde bir yılda ulaştıkları kan bağışı miktarını 1-2 günlük kampanyalarla toplar hale gelir. Büyük bir sinerji ortaya çıkıyor.

Fidanlar toprakla buluşurken, aynı zamanda kan olur, can oluyor.



Bu fayda üretme hareketi Necati Bey’i o kadar etkiler ki durmadan devam eder. Fidan dağıtımının yanına kan bağışı organizasyonlarını, onların yanına da döner servis büfelerini kuruyor.

Esra Erol da çorba servisiyle kampanyaya destek veriyor.

Kış ayları geldiğinde İstanbul’da kan bağışını artırmak ister; ancak fidan dikilecek alan yoktur. Bu kez farklı bir çözüm üretir. Oyuncak sektöründeki tecrübesini kullanarak İstanbul’un meydanlarına oyuncaklar yerleştirir. Kan bağışı yapanlara oyuncak hediye eder, aynı zamanda döner dağıtımı da yapıyor.

Bu çalışmalar hâlâ devam etmektedir.



Bugüne kadar Türkiye genelinde dağıtılan fidan sayısı ise 1 milyona yaklaşmıştır.



Ve 27 Mart 2026’da Necati Uçar Bey, 11.000 narenciye fidanını Hatay’dan TIR’a yükleyerek yola çıkar. Ülkemizi boydan boya kat eder ve Giresun Tirebolu’ya ulaştırır.

Orman Haftası’na destek kapsamında yapılan organizasyon, ilçe genelinde duyurulur ve milletimizin yoğun ilgisiyle karşılanır. 11.000 fidan yüklü TIR, Ruslara karşı direnişin sembolü olan Harşit Çayı kenarında kurulu müze alanında Tirebolulu vatandaşlarla buluşur.

Köyden ve kentten yüzlerce araçla gelen vatandaşlarımız, özellikle kadınlarımız ve genç kızlarımız, 11.000 fidanı yaklaşık bir buçuk saat içinde teslim alarak toprakla buluşturmak üzere bahçelerine götürür. Ortaya çıkan manzara; ilgi, dayanışma ve heyecanın en güzel örneklerinden biri olur.

Cumhuriyet döneminde pek çok kampanya gerçekleştirilmiştir. Ancak bir kişinin, tamamen kendi imkânlarıyla hem fidan dikimi hem de kan bağışı gibi iki büyük sosyal faydayı bir araya getiren bu ölçekte bir organizasyonu hayata geçirmesi nadir görülen bir durumdur.

Bu anlamlı ve örnek hareketi başlatan ve sürdüren Necati Uçar Bey’in, devletimiz tarafından onore edilmesinin; toplumda farkındalık oluşturması ve daha geniş kitlelere ilham vermesi açısından son derece kıymetli olacağı kanaatindeyiz.

Enver Türkmen



