Osmanlı’nın ünlü Şeyhülislamı Ebussuud Efendi, Gebze’de tefsir dersiyle anıldı

Ebussuud Efendi (1490–1574), Osmanlı’nın en önemli şeyhülislamlarından biridir. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Medresesi’nde müderrislik yapmış, ardından yükselerek Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerinde şeyhülislamlık görevini yürütmüştür. Vakıflarıyla eğitim, dinî hizmet ve sosyal yardımları desteklemiş, Osmanlı hukuk sisteminde şeriat ile kanun arasındaki uyumu sağlamıştır.

Ebussuud Efendi’nin

Hayatı





Doğum: 1490, İstanbul yakınlarındaki Meteris köyü (bazı kaynaklarda İskilip) doğumlu olduğunu yazar

• Ailesi: Babası, Ali Kuşçu’nun yeğeni olan Şeyh Yavsî Muhyiddin Muhammed’dir.

• Eğitim: Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. İlk görev yeri Gebze Çoban Mustafa Paşa Medresesi’nde müderrislik yaptı. Bu medrese, iki şeyhülislam yetiştirmesiyle ünlüdür

• Daha sonra İstanbul’daki büyük medreselerde görev aldı. 1545’te şeyhülislamlığa getirildi ve 29 yıl bu görevde kaldı. • ⁠Vefat: 23 Ağustos 1574, İstanbul. Kabri Eyüp Sultan civarındadır ehlisunnetbu....

Vakıfları ve Hizmetleri



Ebussuud Efendi, Osmanlı vakıf geleneğini sürdürerek birçok hayır kurumu kurdu: Çok büyük vakıf eserleri yaparak insanlığın hizmetine açtı.

• Medrese ve eğitim vakıfları : Öğrencilerin barınma ve ihtiyaçlarını karşılamak için gelir kaynakları tahsis etti.

• Camiler ve dinî hizmetler: Vaaz ve derslerin düzenli yapılabilmesi için vakıflar kurdu. • Sosyal yardımlar: Fakir ve muhtaçlara yardım için vakıf gelirleri ayırdı. • Vakfiyelerinde özellikle İskilip ve İstanbul’daki eserler dikkat çekmektedir ehlisunnetbu....



İlmi ve Hukuki Katkıları ile bir çok eser yazdı talebe yetiştirdi

• Tefsir : “İrşâdü’l-Akl es-Selîm” adlı Kur’an tefsiriyle tanınır.

• Fetvaları: Osmanlı hukukunda şeriat ile örfî kanunları uyumlu hale getirdi. • Unvanları: “Müftiyü’l-enâm”, “Sultânü’l-müfessirîn”, “Ebû Hanîfe-i Sânî” gibi lakaplarla anıldı • Kanuni ile ilişkisi: Kanuni Sultan Süleyman’ın kanunlarını şeriatla bağdaştıran fetvalarıyla Osmanlı hukuk sisteminin temel taşlarından biri oldu.

Evliya Çelebi’nin kaleminden Ebussuud Efendi



Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Ebussuud Efendi’nin vakıfları özellikle İstanbul’daki medreseler, camiler ve sosyal hizmet kurumları bağlamında övgüyle anılır. Çelebi, onun vakıflarını “ilim ve irfanın kaynağı, fakirlerin sığınağı” olarak tasvir eder; vakıf gelirleriyle medrese talebelerinin, müderrislerin ve ihtiyaç sahiplerinin desteklendiğini aktarır.



Seyahatnâme’de Ebussuud Efendi Vakıfları



Medreseler : Evliya Çelebi, Ebussuud Efendi’nin kurduğu ve desteklediği medreselerin İstanbul’un ilim hayatına canlılık kattığını belirtir. Öğrencilerin barınma ve iaşesi için vakıf gelirleri ayrıldığını yazar.