Kafkas Cephesi Harşit Zaferi şehitleri fidanlarla anıldı

Giresun’da, Kafkas Cephesi Harşit Zaferi şehitleri anlamlı bir etkinlikle anıldı. Kayserili hayırsever iş insanı Necati Uçar tarafından organize edilen kampanya kapsamında, binlerce narenciye fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fidan dağıtım organizasyonu Giresun’da Enver Türkmen öncülüğünde yürütüldü. Türkmen’in paylaştığı bilgi ve görüntülere göre, 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte portakal, limon ve mandalina fidanları kısa sürede vatandaşlara ulaştırıldı.





Necati Uçar’ın çevre duyarlılığıyla başlattığı bu hareket, kişisel karbon ayak izini azaltma fikriyle ortaya çıktı. Yaptığı araştırmalar sonucunda her yıl belirli sayıda ağaç dikmesi gerektiğini öğrenen Uçar, yeterli araziye sahip olmaması nedeniyle çözümü fidanları halka ücretsiz dağıtmakta buldu. Bu girişim zamanla büyüyerek Türkiye genelinde yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağladı.

Uçar’ın çalışmaları yalnızca çevreyle sınırlı kalmadı. Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak başlattığı “10 Fidan 1 Can” kampanyasıyla kan bağışı teşvik edildi. Kampanya kapsamında kan bağışı yapan vatandaşlara fidan, çeşitli ikramlar ve hediyeler sunuldu.

Hatay’dan yüklenen 11 bin narenciye fidanı, Giresun’un Tirebolu ilçesine taşındı. Harşit Çayı kıyısında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar fidanlara büyük ilgi gösterdi ve tüm fidanlar yaklaşık bir buçuk saat içinde dağıtıldı.