GETİP’te Sevim Aydın dönemi devam ediyor

Sevim Aydın’ın ardından söz alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak iş dünyasına her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Türkiye’deki 365 oda ve borsa arasında en çok eğitim veren kurum olduklarını belirten Aslantaş, “
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba ise Gebze Ticaret Odası ve benzeri platformların kentin marka değerini yükselttiğini belirtti. Yerel yönetim olarak iş dünyasının önünü açacak projelerde her zaman iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Soba, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Protokol konuşmalarının ardından divan heyeti oluşturuldu. Genel kurulda platformun geleceğine yönelik stratejik adımları içeren tüzük değişikliği maddeleri üyelerin oylarına sunularak kabul edildi. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilen Sevim Aydın, “Konuşan değil yapan, takip eden değil örnek gösterilen bir Gebze için hazırım
” diyerek üyelerden tam destek aldı.
YÖNETİM KURULU ASİL
Sevim Aydın, Mehmet Fatih İşlek, Oya Özcan, Muhammet Hanifi Subaşı, Mehmet Dinç, Tarık Erkan Karakuş, Taner Okuyucu, Ferit Çoğdur, Bekir Erdemli, Zeki Kırmızıgöz, İsmail Ünal, Seda Kardaşlar Çelik, Tayfun Bakır, Abbas Sır, Erhan Yeniay
YÖNETİM KURULU YEDEK
Mustafa Baydak, Mustafa Akbulak, Cihad Kabay, Efdal Eren Atmaca, Osman Sezer, Efe Emrah Eriş, Ayça Eygi Uçum, Sevinç Aytin, Atamancan Adıgüzel, Yunus Toptaş
DENETİM KURULU ASİL
Hüseyin Karadeniz, Meşaik Karakuş, Bekir Süt
DENETİM KURULU YEDEK
Adem Örs, Haluk Yurtseven, Ömer Çınar
DİSİPLİN KURULU ASİL
Celal Çelikbilek, Feyzullah Ercan, Memet Efendioğlu
DİSİPLİN KURULU YEDEK
Ahmet Orman, Gökhan Subaşı, Kerem Özkan