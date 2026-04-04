GETİP’te Sevim Aydın dönemi devam ediyor

GETİP 2 Olağanüstü Genel Kurulu’nda güven tazeleyen Sevim Aydın, platformun yeni dönemde üyelerini küresel birer ticaret oyuncusuna dönüştürmeye odaklanacağını açıkladı.

04 Nisan 2026 Cumartesi 16:20

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu’nun (GETİP) 2 Olağanüstü Genel Kurulu, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Tek adaylı kongrede güven tazeleyen mevcut başkan Sevim Aydın, Gebze’yi küresel bir ticaret markası yapma hedefiyle yola devam edeceklerini belirterek, “Biz artık bir platform değil, bir güç birliğiyiz” mesajı verdi. Gebze Ticaret Odası (GTO) Meclis Salonu’nda düzenlenen genel kurula; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan
kongrede, Gebze’nin ekonomik potansiyeli ve gelecek vizyonu ön plana çıktı.

“HEDEFİMİZ YEREL DEĞİL, KÜRESEL OYUNCU OLMAK”
Kürsüye çıkan GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, görev süresi boyunca platformu gerçek bir güç haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı. Gebze’nin Türkiye ekonomisinin kalbi olduğunu hatırlatan Aydın, “Bugün burada sadece bir genel kurul yapmıyoruz; Gebze’nin yarınlara olan inancını tescilliyoruz. Birbirini tanıyan değil, birbirine iş yapan ve birlikte büyüyen bir topluluk olduk. Yeni dönemde en öncelikli hedefimiz, üyelerimizin ihracat kapasitesini artırarak her birini küresel birer oyuncu haline getirmektir” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE ULUSLARARASI TEMSİLİYET
Konuşmasında kadın girişimciliğine özel bir parantez açan Aydın, Birleşmiş Milletler nezdinde Gebze’yi temsil ettiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Kadınların iş dünyasında yer alması bir eşitlik meselesinden öte, ekonomik kalkınmanın temel şartıdır. Gebze’nin kadın girişimcileriyle birlikte dünyada söz sahibi olabileceğini uluslararası platformlarda bizzat gördüm. Biz birlikte hareket ettiğimizde önümüzde hiçbir engel duramaz.”

GTO BAŞKANI ASLANTAŞ: “KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK”
Sevim Aydın’ın ardından söz alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak iş dünyasına her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Türkiye’deki 365 oda ve borsa arasında en çok eğitim veren kurum olduklarını belirten Aslantaş, “Dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Medeniyet ve teknoloji olarak en zirvede yer almayı hedefliyoruz. Üyelerimizin sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceğiz” diyerek GETİP’e desteklerini yineledi.

“BELEDİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba ise Gebze Ticaret Odası ve benzeri platformların kentin marka değerini yükselttiğini belirtti. Yerel yönetim olarak iş dünyasının önünü açacak projelerde her zaman iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Soba, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Protokol konuşmalarının ardından divan heyeti oluşturuldu. Genel kurulda platformun geleceğine yönelik stratejik adımları içeren tüzük değişikliği maddeleri üyelerin oylarına sunularak kabul edildi. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilen Sevim Aydın, “Konuşan değil yapan, takip eden değil örnek gösterilen bir Gebze için hazırım” diyerek üyelerden tam destek aldı.



YÖNETİM KURULU ASİL
Sevim Aydın, Mehmet Fatih İşlek, Oya Özcan, Muhammet Hanifi Subaşı, Mehmet Dinç, Tarık Erkan Karakuş, Taner Okuyucu, Ferit Çoğdur, Bekir Erdemli, Zeki Kırmızıgöz, İsmail Ünal, Seda Kardaşlar Çelik, Tayfun Bakır, Abbas Sır, Erhan Yeniay
YÖNETİM KURULU YEDEK
Mustafa Baydak, Mustafa Akbulak, Cihad Kabay, Efdal Eren Atmaca, Osman Sezer, Efe Emrah Eriş, Ayça Eygi Uçum, Sevinç Aytin, Atamancan Adıgüzel, Yunus Toptaş
DENETİM KURULU ASİL
Hüseyin Karadeniz, Meşaik Karakuş, Bekir Süt
DENETİM KURULU YEDEK
Adem Örs, Haluk Yurtseven, Ömer Çınar
DİSİPLİN KURULU ASİL
Celal Çelikbilek, Feyzullah Ercan, Memet Efendioğlu
DİSİPLİN KURULU YEDEK
Ahmet Orman, Gökhan Subaşı, Kerem Özkan
banner982
