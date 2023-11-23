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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

23 Kasım 2023 Perşembe 13:52

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Öğretmenler; gözümüzün nuru çocuklarımızı hiç tereddüt etmeden emanet ettiğimiz, rol model olarak öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirirken kendilerine duyulan güvenin ve sorumluluğun ağırlığını bir ömür boyu taşıyan toplum mimarlarıdır.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Hiç kuşkusuz ki hepimizin gözbebeği sevgili çocuklarımızın, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin hayata hazırlanmasında size büyük görevler düşmektedir. Sizlerden en büyük beklentimiz, her şeyden önce iyi insanlardan müteşekkil bir toplum inşa etmeyi ve millî-manevi-kültürel değerlerinin yanı sıra evrensel ilkeleri de özümsemiş nesiller yetiştirmeyi temel amaç edinmenizdir.

İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, öğrencisinin sahip olduğu cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen siz öğretmenlerimiz; güçlü Türkiye’yi inşa edecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çocuklarımıza bir yandan çağın gerektirdiği bilgi edinme yöntemlerini öğretirken bir yandan da onları içinde yaşadıkları çağı anlayıp yorumlayabilen, şefkati, sevgiyi, merhameti ve medeniyet değerlerimizi bilen erdemli bireyler olarak yetiştirme misyonunun sahibisiniz.

İnanıyorum ki siz de aynı hassasiyetlerle ve omuzlarınızdaki ağır mesuliyetin bilinciyle hareket etmektesiniz. Vatan, bayrak sevdalısı nesiller yetiştiren, ikinci yüzyılında Türkiye’yi yeni baştan küresel bir güç olarak ortaya çıkaracak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” diyerek önemli görevler verdiği siz değerli öğretmenlerimize gönül kapımız daima açıktır. Bizler her daim sizlerin yanında olacağız. Sizlerin sıkıntı ve sorunlarınızın çözüme kavuşturulması ve en iyi koşullarda hizmet verebilmeniz için çaba sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla, kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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