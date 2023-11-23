Başkan Bıyık’tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenlerin büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ilim irfan sahibi nesillerin yetiştirilmesinde mihenk taşı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlik mesleği, en kutsal mesleklerdendir. Büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla ülkemizin dört bir yanında canla başla çalışan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenler, önemli bir rol üstlenmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”