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Başkan Büyükgöz’ün Öğretmenler Günü Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, bin bir emek ve gayretle Türkiye Yüzyılına hazırlayan değerli öğretmenlerimize minnettarız” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2023 Perşembe 13:49

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Öğretmenlerin bir toplumun en değerli varlığı olduğunu belirten Başkan Büyükgöz, “Bir insan yetiştirme sanatı olan öğretmenlik, en saygın, en kutsal mesleklerin başında gelmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, bilgili, kültürlü ve insanlığa yararlı bir nesil yetiştirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Öğretmenlerine, eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar uygarlık yarışında her zaman geri kalmıştır” dedi.

MİNNETTARIZ

Mesajı’nda Türkiye’nin ve milletimizin geleceğinin eğitimde ve öğretmenlerde olduğunu kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şöyle devam etti: “Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, bin bir emek ve gayretle Türkiye Yüzyılına hazırlayan değerli öğretmenlerimize minnettarız. Gelecek kuşakların en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitime ve öğretmenlerimize toplum olarak her türlü desteği vermeli, eğitimin kalitesini yükseltecek çalışmalara hepimiz katkıda bulunmalıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal göreve adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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