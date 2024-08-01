GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesini hayata geçiren Sakarya Karasu Devlet Hastanesi, 40 gün içerisinde kullandığının iki katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılında yapılan etüt çalışması ile başlayan proje ile uzun vadede yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Bu hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

01 Ağustos 2024 Perşembe 18:36


  Karasu Devlet Hastanesi, finansmanını Dünya Bankası'nın sağladığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” çerçevesinde kendi elektriğini üretebilecek sistemi hayata geçirdi. Proje hakkında bilgi veren Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Anıl Erdik, “2021 yılı içerinde hastanemizde yapılan etüt çalışması sonrası birçok alanda çalışma planlanmış olup yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. Soğutma, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, sıhhi sıcak su bu alanlardan bazılarıdır. Çalışmalar, 2024 yılında tamamlanmış olup sistem aktif edilmiştir” dedi. 
   
  “475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır” 
  Projenin yaklaşık 40 gün aktif edildiğini aktaran Erdik, “Yaklaşık 40 gün önce proje aktif edilmiş olup 475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır. 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde tasarruf sağlanmaya başlandığı veri analiz tablolarımızda görülmektedir. Proje çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Olgunlar Turnuvası’na ücretsiz otobüs Büyükşehir’den Olgunlar Turnuvası’na ücretsiz...
Hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirdi Hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirdi
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştiren şoför o anları anlattı Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştiren...
Eski dünürlerin altın tartışması mahkemeye taşındı Eski dünürlerin altın tartışması mahkemeye taşındı
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Zabıtadan kafe ve restoranlara fiyat denetimi Zabıtadan kafe ve restoranlara fiyat denetimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den Olgunlar Turnuvası’na...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin klasikleşmiş organizasyonlarından biri haline gelen Olgunlar Turnuvası’na...

Haberi Oku