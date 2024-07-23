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Düzce'de Haziran ayında 240 kaza meydana geldi

Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 242 kişi yaralandı

Düzce'de Haziran ayında 240 kaza meydana geldi

23 Temmuz 2024 Salı 11:16


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Düzce'de Hazarin ayında 240 trafik kazası meydana geldi.  
 İstanbul ve Ankara gibi önemli iki metropol arasında bulunan Düzce'de 2024 yılı Hazarin ayında 140 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 100 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 242 ise yaralandı.  
 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ise 619 yaralamalı ve ölümlü, 579 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 12 kişi hayatını kaybederken 950 kişi ise yaralandı.  
                    


İHA
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