Gençlik hizmetlerinde durmak yok

Büyükşehir, gençler için ayrıcalıklı bir tesisi Yeşilova’ya kazandırıyor. TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın isminin verildiği tesiste çalışmalar son sürat devam ediyor

Kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif aktivitelere kadar gençliğe yönelik projelerde dur durak demeden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova Mahallesi’ne modern bir gençlik merkezi kazandırıyor. Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir, Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait mevcut yapıyı yıkarak, yerine gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri için gençlik merkezi inşa edecek.

DUVAR İMALATLARI TAMAM

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda inşaatın ilerleme oranı yüzde 36 seviyesine ulaştı. Zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı piyesi olarak planlanan yapıda zemin kat ve 1. normal katların duvar imalatı tamamlandı. Çatı katı kolon kalıp çalışmasına devam eden ekipler, diğer katlarda da planlanan rutin imalatlarını sürdürüyor.

ZEMİN KATTA KULÜP ODALARI

Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak. 946 metrekareden oluşan yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası ve yıkama-kurutma odası yer alıyor.

HİZMET GENÇLERİN AYAĞINA GELİYOR

Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunan Büyükşehir, yeni inşa ettiği Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek. 977 metrekare olarak planlanan yapının birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş+tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.