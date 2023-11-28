banner959
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik hizmetlerinde durmak yok

Büyükşehir, gençler için ayrıcalıklı bir tesisi Yeşilova’ya kazandırıyor. TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın isminin verildiği tesiste çalışmalar son sürat devam ediyor

Gençlik hizmetlerinde durmak yok

28 Kasım 2023 Salı 13:27

 

 

Kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif aktivitelere kadar gençliğe yönelik projelerde dur durak demeden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova Mahallesi’ne modern bir gençlik merkezi kazandırıyor. Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir, Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait  mevcut yapıyı yıkarak, yerine gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri için gençlik merkezi inşa edecek.

 

DUVAR İMALATLARI TAMAM

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda inşaatın ilerleme oranı yüzde 36 seviyesine ulaştı. Zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı piyesi olarak planlanan yapıda zemin kat ve 1. normal katların duvar imalatı tamamlandı. Çatı katı kolon kalıp çalışmasına devam eden ekipler, diğer katlarda da planlanan rutin imalatlarını sürdürüyor.

 

ZEMİN KATTA KULÜP ODALARI

Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak. 946 metrekareden oluşan yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası ve yıkama-kurutma odası yer alıyor.

 

HİZMET GENÇLERİN AYAĞINA GELİYOR

Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunan Büyükşehir, yeni inşa ettiği Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek.  977 metrekare olarak planlanan yapının birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş+tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doktor Evden Çıkmayan Kiracısına Baltayla Saldırdı Doktor Evden Çıkmayan Kiracısına Baltayla Saldırdı
Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ni inceledi Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ni...
KOTO’NUN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ: Avukat Tutma Zorunluluğu’nda limit yükseldi KOTO’NUN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ: Avukat...
AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜK ELÇİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİK AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜK ELÇİLİĞİMİZİ ZİYARET...
GTO NUN AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME ZİRVESİNDEN NOTLAR GTO NUN AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME ZİRVESİNDEN...
Başkan Bıyık’tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı Başkan Bıyık’tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Doktor Evden Çıkmayan Kiracısına Baltayla...
- Kiracısına baltayla saldıran doktorun görüntüleri kameraya yansıdı

Haberi Oku