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KOCAMAN’DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

KOCAMAN'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

23 Kasım 2023 Perşembe 16:00

Başkan Kocaman mesajında;

Öğretmenler, insanlığı mutlu yarınlara taşıyan kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi birer insan olarak yetiştirilerek, geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler; bu vesileyle ülkemizin de geleceğine yön vermektedirler.

En zor şartlarda bile, ülkemizin her bir köşesine ulaşarak yol gösteren; fedakârlıkların en büyüğünü sergileyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ve ‘lider ülke Türkiye’ amacı uğrunda gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

 

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