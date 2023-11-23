KOCAMAN’DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Başkan Kocaman mesajında;

Öğretmenler, insanlığı mutlu yarınlara taşıyan kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi birer insan olarak yetiştirilerek, geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler; bu vesileyle ülkemizin de geleceğine yön vermektedirler.

En zor şartlarda bile, ülkemizin her bir köşesine ulaşarak yol gösteren; fedakârlıkların en büyüğünü sergileyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ve ‘lider ülke Türkiye’ amacı uğrunda gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.