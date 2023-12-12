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Önce Kaza Yaptırdılar, Sonra Öldürdüler

Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakkında mütalaada kısmi değişikliğe gidildi. Açıklanan yeni mütalaada, sanıkların maktulü araçla takip ederek kaza yapmasına sebep oldukları, daha sonra yanına gidip tabanca ile başına ateş ederek öldürdükleri belirtilerek, her 2 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Önce Kaza Yaptırdılar, Sonra Öldürdüler

12 Aralık 2023 Salı 16:07

 
  D-100 kara yolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin'in otomobiliyle seyir halindeyken başından vurulduğu ve sanıklardan Adem Ç. ile aralarında husumet bulunduğu tespit edilmişti. 
 
  Bilirkişi raporu okundu 
 Adem Ç. ve Nedret Ç'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Ç., Nedret Ç., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olay günü maktulün araç içindeki ile araçtan çıkarıldıktan sonraki görüntülerine ilişkin fotoğraflara ait bilirkişi raporu da okundu. 
 
  Mütalaada değişikliğe gidildi 
  Cumhuriyet savcısı geçen celse mütalaasında, sanık Nedret Ç.'nin "Kasten öldürme" suçundan beraatine, "Suçluyu kayırma" suçundan ise cezalandırılmasına ve tutuklu bulunduğu süreyi de göz önüne alınarak tahliyesini istemiş, Adem Ç.'nin ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep etmişti. Savcı mütalaada kısmi değişikliğe gittiğini açıkladı. 
 
  Maktulü takip etmişler 
  Yeni açıklanan mütalaada, sanık Adem Ç. ile maktul Ahmet Seçgin'in önceden tanışıp aralarında sebebi tam olarak bilinmeyen anlaşmazlığın bulunduğu ve bir süredir konuşmadıkları bilgisi yer aldı. Olay günü maktul Ahmet Seçgin'in yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna geldiği, bu anların bilirkişi raporuna yansıdığı kaydedildi. Sanıkların içinde bulunduğu aracın da yaklaşık 3 dakika sonra akaryakıt istasyonuna geldiğinin ifade edildiği mütalaada, sanık Adem Ç'nin aracın şoför koltuğundan inerek, yan koltukta oturan sanık Nedret Ç.'nin yanına geldiği ve silah olduğu değerlendirilen materyali aldığı, bu anların da kayıt altına geçtiği vurgulandı. 
  Mütalaada, Ahmet Seçgin'in yakıt aldıktan sonra Adem Ç'nin elindeki tabancayı gördüğü, yanındaki arkadaşı Abdullah S.'yi akaryakıt istasyonunda bırakarak, telaşla olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Ahmet Seçgin'in akaryakıt istasyonundan ayrıldığını gören sanıkların yakıt almaksızın olay yerinden ayrılarak, takip etmeye başladıkları bilgisi de mütalaada yer aldı. 
  
  Yoldan çıkarıp, kaza yapmasına sebep olmuşlar 
  Şahıslar arasındaki takibin süratli şekilde devam ettiğinin ifade edildiği mütalaada, Adem Ç'nin aracını Ahmet Seçgin'in aracına sürttüğü, tabancayı Ahmet Seçgin'in aracına doğrultarak beyanına göre 2 defa ateşlediği, bu şekilde onun yoldan çıkmasına sebebiyet verdiği ve sürat sebebiyle maktulün aracının 65 metreden fazla fren izi meydana getirerek, kanal içinde duvara sürterek durduğu kaydedildi. Mütalaada, kazanın ardından Ahmet Seçgin'in hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.  
  Aynı zamanda mütalaada, sanıkların Ahmet Seçgin'in yanına gelip aracın camını açtırdıkları ve Seçgin'in kafasına ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. 
 
  2 sanık hakkında da müebbet hapis talebi 
  Sanık Adem Ç. ile Nedret Ç'nin Ahmet Seçgin’e karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek "kasten öldürme" eyleminde bulunduklarının vurgulandığı mütalaada, sanıkların işledikleri suçtan dolayı müebbet hapis ve ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 
 
  Tahliyelerini istediler 
  Suçlamaları kabul etmeyen sanık Nedret Ç., "Olay günü tesadüfen olay yerinde Adem ile bulundum. Olaya dair herhangi iştirakim yoktur. Atılı suçtan beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi. 
 Sanık Adem Ç. ise "Ahmet'i öldürmek amacıyla değil, korkutmak amacıyla hareket ettim. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu. 
 Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. 


  



İHA
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