Travelexpo Ankara’da Kocaeli turizmi konuşuldu

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımları ile düzenlenen “Turizm Politikalarının Belirlenmesi ve Planlanmasında STK ve Katılım Kültürü” konulu fuarda konuşan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse , “41 Dakikalık Bir Kent: Kocaeli” başlıklı bir sunum yaptı. Kocaeli’nin konumu ve doğal güzellikleriyle ciddi oranda turizm potansiyeline sahip bir il olduğuna dikkat çeken Köse, son yıllarda yerel yönetimler tarafından yapılan ortak akıl odaklı çalışmalar neticesinde Kocaeli’nin sadece bir sanayi kenti olarak bilinmesi yönündeki algının değiştiğini vurguladı. Kocaeli Doğal Güzellikleriyle Bir Cazibe Merkezi



Kocaeli’nin tarihi, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında genel bilgiler veren Köse, Kocaeli’nin bilindiği gibi Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu ve ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını ifade etti. Köse konuşmasına şu şekilde devam etti; Kocaeli’nin, Marmara Denizi’ne 107 km, Karadeniz’e 49 km, Sapanca Gölüne 15 km kıyı şeridi olan, 4 mevsimin belirgin şekilde yaşandığı mavi yeşil örtünün hakim olduğu fevkalede bir turizm kenti olduğunu anlattı. Ayrıca; Kocaeli’nin, Kongre ve Fuar Merkezleri ile iş dünyasına kapılarını açan kültürel aktiviteleriyle kent halkının yaşamaktan keyif aldığı (konser, tiyatro, sergi) yaz ve kış turizmi ile dört mevsimin en güzel şekilde yaşandığı Kartepe Kayak Merkezi, mavi bayraklı plajları doğa sporlarına elverişli alanları ile spora gönül verenlerin nefes aldığı (trekking ve yelken) Sağlık ve termal turizmi ile sosyal yaşamın aktif olduğu bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Ortak Akla En İyi Örnek: Yedep Ve Kocaeli Turizm Master Planı





Kocaeli Kent Konseyi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Köse, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önerisi olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi ortaklığında yürütülen, YEDEP Programı ile de Kocaeli Turizmine katkı sağladıklarını belirtti. Proje karşılığında sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sağladıklarını söyleyen Köse; proje konularının özellikle Kocaeli’nin gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlayan türde olmasına dikkat ettiklerini vurguladı. Yerel Destek Programı 2023 Yılı Çağrı Döneminde 133 sivil toplum kuruluşundan 23 tanesinin kültür ve turizm odaklı olduğunu belirten Köse, yedep ile kente dair konularda ortak akıl oluşturulduğunu vurguladı. Yine sivil toplum kuruluşlarının kente dair konulara katılımının iyi örneklerinden biri olan ve Kocaeli Kent Konseyi olarak paydaşları arasında yer aldıkları ŞURA çalışmalarından bahseden Köse, 2021 yılında Kocaeli Markası’nın bilinirliğinin artırmak amacıyla düzenlenen Turizm Şurası ve Çalıştayı’nda doğadan gastronomiye kadar pek çok konu ele alındığını söyledi. Köse ayrıca, kentteki ilgili tüm aktörlerin aktif katılımları ile gerçekleştirilen çalıştay programında 7 ana başlıkta çalışma masalarını yer aldığını ve yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin Kocaeli Turizminin gelişmesi için fikir beyan ettiği Kocaeli Turizm Şurası ve çalışma sonunda oluşturulan Kocaeli Master Planı hakkında bilgilendirmede bulundu. Konuşmasının sonunda plaket alan Köse, tüm katılımcılara teşekkür etti.







