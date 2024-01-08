105.210 METREKARE ASFALT SERİMİ VE 19.839 METREKARE PARKE SERİMİ YAPILDI

Darıca Belediyesi, 2023 yılında toplam 105.210 metrekare asfalt serimi ve 19.839 metrekare de parke serimi gerçekleştirerek ulaşımı daha konforlu hale getirdi.

Darıca Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında hem sıcak asfalt kaplaması yaparken hem de bozulan yolları hızlı bir şekilde onararak ulaşım konforunu arttırıyor. Darıca’da eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için 2023 yılı içerisinde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, yıl boyunca toplam 105.210 metrekare asfalt serimi ve 19.839 metrekare de parke serimi gerçekleştirerek ulaşımı daha konforlu hale getirdi. Darıca’nın 14 mahallesinde ana caddeler ve ara sokaklarda canla başla çalışan ekipler vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ulaşımdaki aksaklıkları giderdiler.

“ULAŞILABİLİR BİR DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2023 yılında yaptığımız çalışmalarla, ilçemizdeki cadde ve sokakları yenileyerek birçok yerde prestij caddeler oluşturduk. Zaman içerisinde zeminde yaşanan bozulmalar nedeniyle bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiğimiz yolları daha konforlu hale getirerek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık. Daha rahat ve kaliteli bir ulaşım için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.