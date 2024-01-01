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30 Torba Çöp Topladılar

Körfez'de hayvanseverler tarafından toplanan 30 torba atık, Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak, imha edildi.

30 Torba Çöp Topladılar

01 Ocak 2024 Pazartesi 14:39

 Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hayvanseverler tarafından yürütülen temizlik çalışması kapsamında Yavuz Sultan Selim ve İlimtepe bölgesinde toplanan 30 torba atığı hızlıca alarak imha etti. 
 Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki çeşitli gönüllü ekiplerle ortak çalışma yürütüldüğü ifade edilerek, "Çevreyi kirletmemek, korumak bizlerin elinde. Lütfen atıklarınızı rastgele bırakmayın" denildi. 
 Aynı zamanda açıklamada, "Hayvan Bakım Merkezi’mizde günlük olarak yem koyarak sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Bu noktada da en büyük destecimiz Körfezli hayvanseverlerimiz. Birlikte çalışma yürüterek rastgele ortalığa bırakılan et-kemik dolayısıyla oluşan görüntü kirliliğinin de önüne geçiyoruz" ifadeleri kullanıldı. 




İHA
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