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480 Bin Yolcu Deniz Ulaşımını Tercih Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında 2023 yılında 1 yılda 480 bin yolcuyu taşıdı.

480 Bin Yolcu Deniz Ulaşımını Tercih Etti

01 Ocak 2024 Pazartesi 14:43

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kara ulaşımına alternatif model olarak İzmit Körfezi’nde deniz ulaşımı hizmeti veriyor.  Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce İzmit Körfezi’nde 2 yolcu vapuru ve 4 yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca, Hereke ve Darıca iskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapılıyor. Toplu taşıma hizmetleri dışında, günlük, mevsimlik turlar ve aktiviteler düzenleniyor. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen deniz ulaşımından 2023 yılında 480 bin yolcu yararlandı. Ayrıca, yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezilerine 17 bin 856 kişi katılım sağladı. 1 yılda deniz ulaşımında yapılan özel gezilerde 6 bin 300 yolcu taşındı. Bu yolculukların haricinde Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediye meclisinin almış olduğu kararla bayramlarda ücretsiz ulaşım doğrultusunda yaklaşık 50 bin vatandaşımız deniz ulaşımından faydalandı. 




İHA
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