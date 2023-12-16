GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Derince ilçesinde akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

16 Aralık 2023 Cumartesi 14:13

  Olay, dün Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile akrabası E.A. arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
  Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı alkol ve uyuşturucu etkisinde olduklarını, bu sebeple kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemler sonrasında ise zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
83 Bin 300 Tl Değerinde 6 Cep Telefonu Çalan Şahıs Yakalandı 83 Bin 300 Tl Değerinde 6 Cep Telefonu Çalan Şahıs...
İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma Suçundan Hapis Cezasıyla Aranan Sanık Yakalandı İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma Suçundan Hapis...
Chp Genel Başkanı Özel: Chp Genel Başkanı Özel: "Saadet Partisi Her Gün...
(VİDEOLU) Tır, Köfte Yiyen Müşterilerin Arasına Daldı: 5 Yaralı (VİDEOLU) Tır, Köfte Yiyen Müşterilerin Arasına...
(Videolu)Otobüs Şoförü, Tartakladığı Kadın Yolcuyu Araçtan İndirdi: O Anlar Kamerada (Videolu)Otobüs Şoförü, Tartakladığı Kadın...
Kocaeli'de Terör Operasyonu: 1 Tutuklama Kocaeli'de Terör Operasyonu: 1 Tutuklama
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

83 Bin 300 Tl Değerinde 6 Cep Telefonu Çalan...
- Telefon hırsızlığından İstanbul'da yakalandı

Haberi Oku