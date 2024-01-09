Amatör sporun dostu Büyükşehir

Büyükşehir, Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için her branşta gerek tesis yatırımları gerekse ayni ve nakdi yardımlarla amatörün yanında olmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi ve ülkemizi yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesi amacıyla bir yandan çok sayıda sportif projeyi hayata geçirirken, bir yandan da amatör spor kulüplerine her alanda destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir, tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor. 2023 yılında Kocaeli genelindeki 118 amatör kulübe 8 milyon 745 bin TL ayni, 65 kulübe 27 milyon 925 bin TL nakdi olmak üzere Büyükşehir tarafından toplam 36 milyon 670 bin TL yardım yapıldı. Amatör sporun ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da, spor kulüplerine yapılan yardımlara çok önem veriyor.

SPORAKTİF HAYATA GEÇTİ

Büyükşehir, aynı zamanda sporun iş ve işlemlerini bir araya toplayan Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemini (Sporaktif) hayata geçirdi. Sistem sayesinde Kocaeli’de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileri internet üzerinden tüm verilere ulaşabiliyor. Sporaktif sistemi; kulüplere, okullara ve derneklere yapılan yardımların daha etkin bir şekilde bilinmesi ve gelen taleplerin kayıt altında alınıp gerekli veri tabanı oluşturmak amacıyla kuruldu. Her kulübün “başkanı, yönetim kurulu, antrenörler, takımlar, sporcular, kulüplerin hangi tesisleri kullandıklarını, kulüp ve sporcu başarısı” gibi çeşitli bilgiler sisteme girilerek, bu veriler sayesinde kulüplerin değerlendirilmesi ve taleplerin adil bir şekilde karşılanması için gerekli zemin oluşturuldu. İlimizde bulunan 595 kulüp bu sistemi kullanarak hizmet alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kayıtlı ve faal olan tüm kulüplere ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor.

2023 YILI SPOR MALZEME DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen malzemeler sporcular tarafından hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda kullanılıyor. Kocaeli’de yer alan amatör spor kulüplerine 30 milyon 715 bin 305 TL değerinde 72 kalemden oluşan toplam 27 bin 339 adet malzeme desteği yapıldı.

20 BRANŞ VE 72 FARKLI KALEMDE

Büyükşehir’in toplamda 20 branşta ve 72 farklı kalemde yaptığı yardımlar şu malzemelerden oluşuyor; Hobi Amaçlı Futbol, Basketbol Topu, Top Filesi, BasketbolAntrenman ile Müsabaka Topu, Voleybol Müsabaka, Antrenman ile Mini Topu, Spor Ayakkabı, Krampon, Seremoni Eşofman Takımı ile Tişört, Kadın ve Erkek Futbol, Basketbol ve Voleybol Forma Takımı, Penye Şort Çorap Takımı, Antrenman Tişört, Şortu, Eşofman Takımı, Yağmurluk, Kaban, Antrenman Yeleği Takımı, Satranç Takımı, Cimnastik Minderi, Spor Çanta, Antrenman Seti, Eğlenceli Atletizm Seti, Antrenman Merdiven, Slalom Takımı, Antrenman Hunisi, Penye Tişört, Portatif Badminton File Takımı, Badminton Tüy Topu (6'lı Kutu), Üçgen Minder, Kalın (Puf) Minder, Mat, Pencikbol Hız Topu, Pilates Bandı, Pilates Çemberi, Pilates Topu Darbe Yastığı 1 ve 2, Sallama Halatı, Sıçrama Tahtası, Bulgar Çantası 2, Yuvarlak Koordinasyon Çemberi, Sıçrama Engel Seti Altıgen Hız ve 6’lı Çeviklik Çemberi, Çanak Seti, Standart Denge Aleti, Trambolin, Kronometre, Düdük, Bosu Topu, Reaksiyon Topu, Sağlık Topu 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, Minyatür Kale, Kale File Takımı 3, 7 Metre, Tırmanma Halatı, Top Kafesi, Masa Tenisi Raketi, Antrenman Topu ve Filesi, Anorak Mont.