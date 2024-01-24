Aracınızı Satarken Merdiven Altı İşletmelerin Kurbanı Olmayın!

İkinci el araç pazarında son yıllarda görülen hareketlilik nedeniyle oto ekspertiz noktalarında ciddi bir artış söz konusu olurken, büyümeyle birlikte kurumsal olmayan standart dışı işletmeler de çoğalmaya başladı. Bu tür işletmelerin çıkardığı yanlış sonuçların oluşturduğu maddi kayıplar dışında ekspertiz uygulamalarında izlenen çağdışı yöntemler de araçlara ciddi zararlar veriyor.

“Aracımı satayım derken 10 dakikada 100 bin TL zararla karşılaşmayın”

Sektördeki yanlış uygulamalara karşı araç sahiplerini uyaran Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Boya ölçüm makineleri kalitesiz olan bazı işletmeler, boya kontrolü için madeni para, falçata gibi nesneleri kullanıyor. Karoserdeki kapı, çamurluk, kaput, bagaj kapağı, tavan gibi parçalar dışında şaside yapılan bu işlemler dönüşü olmayan hasarlara yol açarak sessiz sedasız satmayı düşündüğünüz araçta 100 bin TL’den fazla hasar ortaya çıkarıyor.” şeklinde konuştu.





“Fitiller, trimler hasar görürse çıkacak fatura ağır olur”

Boya ve hava yastığı kontrollerinin özel bir uzmanlık gerektirdiğini hatırlatan şirketin Genel Koordinatörü Emre ayrıca “Boya kontrolü esnasında aracın fitilleri hassas biçimde ayrılmazsa fitiller yırtılıyor, kopuyor. Hava yastığı kontrollerinde de trimlerin tırnakları kırılabiliyor. Özellikle lüks segmentteki araçlarda küçücük bir parça bile 20 bin TL ve tamiri mümkün değil. Kurumsal olmadığını gördüğünüz bir işletmeye aracınızı emanet etmeyin.” dedi.