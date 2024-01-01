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‘At Türkün Kanadıdır’ Diyerek Yeni Yıla At Üstünde Girdi

Kocaeli'de 2024'e 'merhaba' diyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar yeni yıla dans ederek ve şarkı söyleyerek girerken, bir vatandaş ise "2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ deyip atla giriyoruz" diyerek at üstünde girdi.

‘At Türkün Kanadıdır' Diyerek Yeni Yıla At Üstünde Girdi

01 Ocak 2024 Pazartesi 15:37

  Kocaeli'de vatandaşlar yeni yıla dışarda sevdikleri ile birlikte girdi. Kırmızı halı ve yılbaşı süsleri ile renklenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde dans etti. Bir vatandaş ise, "2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ deyip atla giriyoruz" diyerek at üstünde girdi. Kentteki kutlamalar, dron ile havadan da görüntülendi.  
  Duygu Ergül, “Bu yıl acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Depremler ve kayıplar sebebiyle üzüntümüz fazlaydı. Yeni yıl daha güzel olacak diye umut ediyoruz. Yeni yılda sağlıktan başka hiçbir şey istemiyoruz" diye konuştu. 
 
  "2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz" 
  Yeni yıla ailesi birlikte giren Demirdişli, "Çok güzel yıl geçirdim. Üzüntülerimiz, acılarımızı hep birlikte paylaşarak yaşadık fakat kendi ve ailem adına güzel bir yıl geçirdik. 2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz. Bu akşam ailemle eğlenmeye çıktık" şeklinde konuştu. 
 
  "2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ diyerek atla giriyoruz" 
  Yeni yıla at üstünde giren Sümmani Yılmaz, "At Türkün kanadıdır. 2024 yılına Noel Baba ile değil, ‘At Türkün kanadıdır’ diyerek atla giriyoruz. Bizim gurur duyduğumuz attır, Noel Baba bizim işimiz değildir. 2023 yılı benim için çok güzel geçti, 2024’e de dua ederek giriyoruz. İnşallah güzel geçer. Vatanımıza, milletimize kazasız belasız, savaşsız bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. 
 



İHA
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