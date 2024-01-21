Bakan Kacır’dan, ilk Türk uzay yolcusu ile ilgili açıklama

İlk Türk uzay.

yolcusu Alper Gezer Avcı ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Çok uzun bir eğitim ve hazırlık dönemini geride bıraktık. İlk astronotumuz çok kapsamlı eğitimler aldı. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay.

çalışmalarında önemli kilometre taşı olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası uzay

İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay

yolcusu Alper Gezer Avcı ile ilgili açıklama yaptı. Dün NASA'nın 9 Ocak'taki uzay

yolculuğu hakkında saati paylaştığını dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de Alper Gezer Avcı ilk insanlı uzay

misyonumuz için yola çıkmış olacak. Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu. Astronotumuz ile her gün haberleşiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Çok uzun bir eğitim ve hazırlık dönemini geride bıraktık. İlk astronotumuz çok kapsamlı eğitimler aldı. Aynı zamanda uluslararası uzay

istasyonunda gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyle ilgili de Türkiye'deki üniversitelerimizde, araştırma merkezlerimizde hazırlıklarını tamamladı" diye konuştu.

"Türkiye'nin uzay

çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız" uzay

yolculuğunu bilim literatürüne önemli katkılar sunacağını söyleyen Kacır, "Ümit ediyoruz ki bu yolculuk hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay

çalışmalarında önemli kilometre taşı olacak. Ayrıca gelecek nesillerimiz için büyük ilham kaynağı olacak. Biz uzay

misyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlk insanlı uzay

misyonu olarak bu projeyi tanımlıyor olmamız hem geçmişte gerçekleştirmediğimiz bir işi yapıyor olduğumuz için, hem de önümüzdeki dönemde devamını getirme iradesine sahip olduğumuz için önemli. 2021 yılında Milli uzay

Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan dünya kamuoyuyla paylaşmış ve bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmuştu. Bu programın önemli projelerinden biri de insanlı uzay

misyonunu gerçekleştirmekti. Böylelikle Milli uzay

Programı'mızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum 14 gün boyunca gerçekleştirilecek olan bu misyonu tamamlayacağız ve böylelikle Türkiye'nin uzay

çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız" şeklinde konuştu.



