Başkan Büyükakın, “Hazırız ve kararlıyız”

Haydi Bismillah diyerek seçim çalışmalarının startını veren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus başkanlığında yapılan toplantıda seçim çalışmaları, yerel, ulusal ve uluslararası birçok konu ele alındı. Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın özellikle vurguladığı gibi bizler kendini değil şehrini düşünen kadrolarız. Laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendini değil vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden kadrolarız. Hep birlikte bugüne kadar şehrimizin ve bununla birlikte hemşerilerimizin gündemiyle yatıp, kalktık. Bunu tüm teşkilatımızla ve kadrolarımızla birlikte yaptık. Biz milletimizin emrindeyiz. Hizmetkârıyız. Ve elbette hazırız ve kararlıyız” dedi.