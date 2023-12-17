GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: Metromuzun Araçları Raylara İndi

Gebzeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze-Darıca metrosu hakkında bilgi verdi

Başkan Büyükakın: Metromuzun Araçları Raylara İndi

17 Aralık 2023 Pazar 12:39

Gebzeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Gebzeliler ile buluştu. Başkan Büyükakın’a AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti. Dernek Başkanı Cevat Seyran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebze bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın, “Gebze’mizin ulaşımına çok önemli katkı sunacak metromuzun araçları raylara indi” dedi.

 

“GEBZE-DARICA METROSUNDA DENEME SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR”

Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, Gebze- Darıca Metrosunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Büyükakın, “Gebze-Darıca Metrosunu Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza devretmiştik. Proje devam ederken COVİD 19 pandemisi yaşandı. Bu nedenle iki yıl boyunca ülkeler kapandı. Dünyada ki olumsuz ekonomik gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı derken çok sıkıntılar yaşandı. En son hepimizi derinden üzen ve etkileyen 6-7 Şubat depremleri yaşandı. Ama bütün bunlara rağmen metro projemiz bir yandan da devam ediyor. Gebze ve bölgemiz için çok önemli olan, araçların raylara indiği metromuzda şu anda deneme sürüşleri yapılıyor” şeklinde konuştu.  

 

“ÖNCELİĞİMİZ DEPREM”

Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından söz Gebzelilere verildi. Başkan Büyükakın, Gebzelilerin sorularını yanıtlayarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken diğer bir gündemlerinin deprem gerçeği olduğunu da dile getirdi. İlk etapta 1999 yılından önce yapılan konutların taramalarının neredeyse bittiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bizim en öncelikli konumuz elbette olası İstanbul başta olmak üzere bölgeyi etkileyecek deprem gerçeğidir. Bu konunun üzerinde çok detaylı çalışıyoruz. Bilim insanlarıyla bu işi bile teknik insanlarla maksimum seviyede çalışıyoruz” dedi.

 

...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Nijerya’da Yakalandığı Sıtma Hastalığı Sebebiyle Hayatını Kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Toprağa Verildi Nijerya’da Yakalandığı Sıtma Hastalığı Sebebiyle...
Gazze Ve Kastamonu'da Yanan Köy İçin Hayır Panayırı Kurdular Gazze Ve Kastamonu'da Yanan Köy İçin Hayır Panayırı...
Ünlü Turizm Merkezi Kartepe’de Kar Yağışı Etkili Oluyor Ünlü Turizm Merkezi Kartepe’de Kar Yağışı...
Yerdeyken Tekmeleyip Kemerle Dövdüler: Dehşet Anları Kamerada Yerdeyken Tekmeleyip Kemerle Dövdüler: Dehşet Anları...
Çöken İstinat Duvarı Yeniden İnşa Edildi Çöken İstinat Duvarı Yeniden İnşa Edildi
Ünlü Youtuber Çocuklarla Buluştu Ünlü Youtuber Çocuklarla Buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Nijerya’da Yakalandığı Sıtma Hastalığı...
- Emre Can, ağabeyinin kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

Haberi Oku