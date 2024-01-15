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Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

15 Ocak 2024 Pazartesi 21:44

  Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü. 
  Binanın çatı katında maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili polis inceleme başlattı. 




İHA
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