Boşanma Davasını Kazanınca Sevinçten Lokma Dağıttı

İzmit ilçesinde 3.5 yıl süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan kadın, boşanmayı başarınca mutluluktan adliye önünde lokma dağıttı.

Kocaeli'de adliyenin önünde yaşanan ilginç anlar herkesi şaşırttı. 3.5 yıllık süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan Meral Y., boşanma davası olumlu sonuçlanınca adliye önünde lokma dağıttı. 6 yıldır boyunca davası süren Meral Y., davanın olumlu sonuçlanmasıyla mutluluğunu lokma dağıtarak herkese duyurdu. Lokmaları alarak afiyetle yiyen vatandaşlar, tatlının ne için dağıtıldığını duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.

İHA