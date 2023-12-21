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Boşanma Davasını Kazanınca Sevinçten Lokma Dağıttı

- Eşinden boşanınca adliye önünde lokma dağıttı

Boşanma Davasını Kazanınca Sevinçten Lokma Dağıttı

21 Aralık 2023 Perşembe 16:49

 İzmit ilçesinde 3.5 yıl süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan kadın, boşanmayı başarınca mutluluktan adliye önünde lokma dağıttı.   
  Kocaeli'de adliyenin önünde yaşanan ilginç anlar herkesi şaşırttı. 3.5 yıllık süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan Meral Y., boşanma davası olumlu sonuçlanınca adliye önünde lokma dağıttı. 6 yıldır boyunca davası süren Meral Y., davanın olumlu sonuçlanmasıyla mutluluğunu lokma dağıtarak herkese duyurdu. Lokmaları alarak afiyetle yiyen vatandaşlar, tatlının ne için dağıtıldığını duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. 
 



İHA
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