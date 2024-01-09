Bu Sergi Kentin 3 Bin Yıllık Tarihine Işık Tutuyor

İzmit Belediyesi, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV) ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenledi. 4 aylık bir süreç geçiren Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması neticelenirken, birbirinden değerleri fotoğraflar Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Ayrıca yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Jüride sanat tarihçisi ve fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kurulay, Tarihçi Selime Aslı Ünal, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümran Özdemir ve Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk yer aldı. Sergide yer alan fotoğraflar kentin kültürel zenginlikleri özgün bir bakış açısıyla yansıtıyor. Kent tarihinde unutulmaya yüz tutmuş detaylar keşfedilirken, geçmişin izlerini sürerek bu topraklardaki kültürel mirası daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

"Sergi, kentimizin arkeolojik değerlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak"

İzmit’in kültürel tarihini önemsediklerini ve korumaya yönelik çalışmalara imza attıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kentin 3 bin yıllık Nikomedia tarihi ve İstanbul’dan önce 46 başkentlik yapmış, böylesine zengin bir geçmişe sahip kentin Nikomedia tarihinin daha fazla önemsenmesi için paydaşlarımızla ciddi bir mücadele veriyoruz. Nikomedia, antik çağlardan bugüne kadar uzanan zengin tarihiyle Kocaeli’nin kalbi. Bu kadim şehir, Roma İmparatorluğu’nun başkentlerinden biri olmuş ve tarihi boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu yarışma ve sergi, Nikomedia'nın ve Kocaeli'nin bu eşsiz tarihini, arkeolojik kazılar ve antik kalıntılar aracılığıyla gözler önüne serecek. Bu sergi, sadece sanatsal bir başarı değil, aynı zamanda kentimizin ve Nikomedia’nın tarihine dair yeni bir bakış açısı sunan, gelecek nesillere aktarılması gereken değerli bir mirasın da önemli bir tanıtımı. Kentimizin arkeolojik değerlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve bu önemli mirasın korunması için farkındalık oluşturacağını umuyoruz" dedi.

İHA