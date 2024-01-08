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Büyükşehir evde bakımla gönüllere girdi

Büyükşehir’in Kocaeli genelinde hayata geçirdiği evde bakım ve öz bakım hizmetleri büyük beğeni ve takdir topladı

Büyükşehir evde bakımla gönüllere girdi

08 Ocak 2024 Pazartesi 12:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebiyle dezavantajlı grupta bulunan ihtiyaç sahibi bireylere düzenli aralıklarla Öz Bakım, Ev Temizliği ve Elektrikli Hasta Karyolası desteği veriyor. 2023 yılında ihtiyaç sahibi binlerce kişiye öz bakım, ev temizliği, hasta karyolası ve hasta yatağı gibi hizmetler sunan Büyükşehir, bu hizmetleriyle Kocaeli’de gönüllere girdi. 

36 BİN 743 ÖZ BAKIM HİZMETİ

Yaşlılık, engellilik, hastalık veya geçirdiği kaza sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan aynı zamanda karşılayacak yakını da bulunmayan vatandaşlarımıza 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sunuldu. Öz bakım hizmetleri kapsamında; saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetleri yer alıyor. 


7 BİN 841 EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan bin 177 yaşlı, engelli ve hasta vatandaşımızın evinde ev temizliği hizmeti verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2023 yılında bin 177 haneye 7 bin 841 kez ev temizliği hizmeti verildi. 


ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI VE YATAĞI

Büyükşehir Belediyesi sürekli ya da geçici olarak yatağa bağımlı bireylerin bakımlarının kolaylaştırılması amacıyla Elektrikli hasta karyolası ve yatağını vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda; elektrikli hasta karyolası/yatağı ve pike-nevresim takımı,  talep doğrultusunda ise hasta yemek masası, hasta tuvaleti ve hasta çevirme aparatı vatandasın adresine teslim ediliyor. Vatandaşların Elektrikli Hasta Karyolasında yaşayabileceği olası teknik sorunlar da ivedi bir şekilde Büyükşehir tarafından çözülüyor. 2023 yılı içerisinde 2 bin 584 hasta karyolası, 2 bin 748 hasta yatağı, 590 hasta yemek masası, 502 hasta çevirme aparatı, 153 hasta tuvaleti, 2 bin 378 pike ve nevresim takımı vatandaşa teslim edildi. Ayrıca 2023 yılında 269 hasta karyolasının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.



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