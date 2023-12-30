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Cip İle Çarpışan Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

İzmit ilçesinde kavşakta cip ile çarpışan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cip İle Çarpışan Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

30 Aralık 2023 Cumartesi 11:31

 Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesinde Orduevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 06 ARK 092 plakalı Range Rover marka cip ile O.C yönetimindeki 11 AAB 398 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hafif ticari araçta sıkışan yolcu M.U.’yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan  sürücü O.C  ile yolcu M.U ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kazada 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.  






İHA
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