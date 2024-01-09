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DARICA’DA BOKS HEYECANI YAŞANACAK

Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası Darıca’da başladı

DARICA'DA BOKS HEYECANI YAŞANACAK

09 Ocak 2024 Salı 13:23

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, büyük bir coşkuyla başladı. Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spor şehri Darıca olarak şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Spor şehri Darıca, dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, büyük bir coşkuyla başladı. Eray Şamdan Spor Salonu’nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katılıyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulüp 13 Ocak’a kadar mücadele edecek. 

COŞKULU AÇILIŞ

Şampiyonanın açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ile Milli Boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş, Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan’ın yanı sıra çok sayıda antrenör ve sporcu katıldı. Açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyatları öncesi çok önemli bir organizasyon. Ayrıca, şu anda aramızda bulunan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta gümüş madalya kazanan kızımızı buradan tebrik ediyorum. İnşallah Paris'te altın madalyayı kızımız kazanacaktır" dedi. Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada da yaptığı selamlama konuşmasında büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek sporculara başarılar diledi.

SPOR ŞEHRİ DARICA’YA YAKIŞAN ORGANİZASYON

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spor şehri Darıca’ya yakışan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak “119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak spor şehri Darıca için canla başla çalışıyoruz. Spor kültürü oluşturmak adına bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı önemsiyoruz. Bünyesinde olimpiyat ikinciliği, Dünya ve Avrupa şampiyonları barındıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 13 branşta 60’i milli olmak üzere 4 bin lisanslı sporcusu ile örnek bir kulüp haline geldi. Sporun her branşına destek oluyoruz. Başarılı sporcuların yetişmesi için öncelikle tesisleşmeye ağırlık verdik ve ilçemize modern spor kompleksleri kazandırdık. Bizim çocuklar mottosuyla gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bizim çocuklarımızdan oluşan Eğitim ve Spor Kulübümüz, 2023 yılını 748 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Sakatlık olmadan kazasız güzel bir şampiyona diliyorum” diye konuştu. Düzenlenen organizasyon 13 Ocak'ta sona erecek.

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