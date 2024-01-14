Darıca’da Düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı şampiyona da dereceye girenlere madalyaları takdim edilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öneli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu belirtip madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Spor şehri Darıca, dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, büyük bir coşkuyla sona erdi. Eray Şamdan Spor Salonu’nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katıldı.

FİNALDE ENES RÜZGARI

Ringlerde oldukça çekişmeli müsabakalar yaşanırken finalde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu olan Avrupa Boks Şampiyonu Samet Gümüş ile Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün down sendromlu özel sporcusu Enes Şahin ringe çıkarak gösteri maçı yaptı. Oldukça renkli görüntüleri yaşandığı maçta özel sporcu Enes Şahin, şampiyon boksörü nakavt ederek maçı kazandı. Aynı zamanda TRT ekranlarında da canlı yayınlanan Gösteri maçı izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

DARICALI SPORCU 3. OLDU

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 33 ilden 119 kadın sporcunun ringe çıkarak madalya için mücadele ettiği Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu Güler Deniz Topuz da final heyecanı yaşattı. Finalde mücadele eden Güler Deniz Topuz 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

BIYIK SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spor şehri Darıca’ya yakışan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak “119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak spor şehri Darıca için canla başla çalışıyoruz. Spor kültürü oluşturmak adına bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı önemsiyoruz. Darıca’ya ve spora yakışan bir organizasyon oldu. Şampiyonaya katılan ve dereceye giren her bir sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İŞTE DERECEYE GİREN SPORCULAR

8 Ocak’ta başlayan müsabakalar 13 Ocak’ta sona ererken dereceye girerek madalya kazanan sporcular da belli oldu. Sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

48 kg: 1. Nurselen Yalgettekin, 2.Rabia Topuz, 3. Erivan Barut-Gül Yücel

52 kg: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saracoğlu, 3.İrem Özden-Buse Uncu

57 kg: 1. Esra Yıldız Kahraman, Aysen Taşkın, 3. Güler Deniz Topuz-Ece Asude Ediz

63 kg: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat, 3. Helin Caca-Zilan Kızmaz

70 kg: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan, 3. Ece Aydemir-Cansu Çakır

81 kg: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi, 3. Ayşegül Arslan-Burçin Acer

50 kg: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt, 3. Fatma Ay, Remziye Yenkan

54 kg: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan, 3. Feyzanur Azizoğlu-Ayşe Özdemir

60 kg: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan, 3. Evin Erginoğuz-İrem Akın

66 kg: 1. Esma Nur Lok, 2. Berfin Kabak, 3.Tuğbanur Başören-Gülcan Balandı

75 kg: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş, 3. Elif Güneri-Beyza Aydın

81 kg: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız, 3. Seda Şahin-Aleyna Kara