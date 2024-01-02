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Darıca’da terörü protesto ettiler

Darıca’da sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklamasıyla hem Türkiye hem de Gazze’deki İsrail terörünü protesto ettiler.

Darıca'da terörü protesto ettiler

02 Ocak 2024 Salı 11:00

Darıca’da sivil toplum kuruluşları   düzenledikleri basın açıklamasıyla hem Türkiye hem de Gazze’deki İsrail terörünü protesto ettiler. İHH Darıca Şubesi’nin önderliğinde Çınaraltı mevkinde  “Darıca Sivil Toplum Platformu” adı altında düzenlenen basın açıklamasına ilçedeki diğer sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.   Katılımcılar İsrail terörünü açılan dövizler ve pankartlar ile protesto etti. Topluluk adına açıklama yapan İHH Darıca İlçe başkanı Lokman Yazıcı, hem son günlerde Türkiye’de hem de Gazze’de İsrail’in gerçekleştirdiği terörü protesto etmek için bu eylemi düzenlediklerini ifade etti: “Bunun iki tane sebebi var. Malum 12 tane şehidimiz var.  Biz PKK terörüne 30 binin üzerinde şehit verdik, insanımız can verdi. Öteki taraftan da Gazze’de ve Filistin’de çok büyük bir soykırım var. Artık bir savaştan falan bahsetmiyoruz biz, soykırımdan bahsediyoruz. Her ikisinin de yüreklerimizde oluşturmuş olduğu büyük bir yangın vardı. Bu yangına bir nebze olsun su olabilir miyiz su serpebilir miyiz? Diye sivil toplum örgütleri bir araya geldik burada yüreğimizden gelen şeylerle hem terörü lanetledik hem de teröristleri yerin dibine geçirmemiz gerektiğinden bahsettik.  Bir taraftan da Gazzeli kardeşlerimize onların yanında olduğumuzu belirtmek ve hatırlatmak için bugün buraya toplandık.” Diye konuştu.  Eylemde konuşan  Darıca İHH Kadın Kolları Başkanı  Şule Önder ise “7 Ekim’den bu yana zulüm devam ediyor. Bu zulmü unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ve bitene kadar desteklerimizi sürdüreceğimizi söylemek için bugün buradayım. Burada n Filistin’de yaşanan Gazze’de yaşanan acıların özellikle annelerin evlatların acılarını buradaki halka tanıtmak için tekrardan hatırlatmak için toplandık.  Hepimizin acısı çok büyük. Özellikle kadınlar olarak anneler olarak burada genç arkadaşlarımızla beraber hep beraber acıyı tekrardan unutmamak için daha doğrusu toplandık. 2024’den bizim Allah’tan tek dileğimiz Filistin’in ve bu şekilde zulüm gören herkesin kurtuluşa felahe ermesidir” dedi. Programda şehitlerimiz için dualar edildi. (ÜMİT ÜLKER)
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