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El Kurutma Makinesi Sağlığa Zararlı mı?

El kurutma makinesi denildiğinde akıllara pek çok farklı ürün gelir. Bunların bir kısmı eski teknolojiye sahip olduğu için ortamda bulunan zararların yeniden elinize vermesini sağlayabilir. Günümüz Avrupa Birliği standartları ise kesinlikle bu tarz bir kullanımı önerilmemektedir. Doğru markayı tercih ederek hem ziyaretçilerinizin sağlığını koruyabilirsiniz. Hem de daha fazla kişiye doğrudan ulaşma imkanı bulabilirsiniz.

El Kurutma Makinesi Sağlığa Zararlı mı?

18 Aralık 2023 Pazartesi 12:58

Yine de bu konuda şunları söylemek yanlış olmayacaktır. İçerisinde bulunan filtreler ile havadaki partiküllerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağladığını da unutmamak gerekmektedir. Özellikle koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan bazı endişelerde kaliteli bir el kurutma makinesi markası ile ortadan kaldırılabilir. 

Hava Yolu Partiküllerini Ortadan Kaldırır

Bazı markalar ise yapılan deneyler sonrasında bu durumun garantisini vermektedir. Örneğin Amerika’da üretilen ve Türkiye’de de satışı yapılan el kurutma makineleri satan Excel Dryer bu markalardan bir tanesi olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır. 

Havada bulunan partikülleri uzaklaştırarak kullanım kolaylığı sağlayan bu marka havada bulunan mikropların ellerinizden uzaklaştırılması için de son derece etkili bir yardımcıdır. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu gibi sorunlar yaşadığından dolayı el kurutma cihazlarından uzak dururlar. Yalnız Excel Dryer gibi istisnaları olduğunu söylemek gerekir. 

Çünkü el kurutma cihazı söz konusu olduğunda hem sağlıklı hem de ayrıcalıklı bir kurutma deneyimine sahip olmak isterseniz tüm endişeleriniz marka ile uzaklaşacaktır. 

Kurutma Süresi Önemlidir

Türkiye’de çok önemsenmese de Avrupa birliğinde kurutma süresi son derece önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Çünkü uzun süre boyunca kullanılan el kurutma makineleri, elin kurumasına neden olmaktadır Bu konuda yapılan teknolojik yeniliklerle birlikte el kurutma süresi son derece kısalmıştır. Biraz önce de örneğini verdiğimiz Excel Dryer el kurutma makinelerinde sadece birkaç saniyede el kurutma imkanı sunmaktadır. 

Bu da başarılı bir kurutma seçeneği olarak ön plana çıkar. Bir diğer konu başlığı ise ses kirliliğidir. Genel olarak yüksek desibelle kurutma sağladığı için el kurutma cihazlarının bu özelliğinin çok fazla eleştirildiğinin de altını çizmek gerekmektedir. 

Genellikle toplu alanlarda kullanıldığı için çok fazla dikkat edilmeyen ses kirliliği de pek çok cihazla birlikte çok ciddi anlamda azaltılmıştır. 

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