Gebze Millet Bahçesinin Çevre Yolları Yapılıyor

TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Gebze Millet Bahçesi ve çevre yollarında plent miks temel serimi çalışmalarına başlandı. Pmt serimi sonrası asfaltlanacak millet bahçesi ve çevre yollarında diğer taraftan da terasman dolgu, istinat duvarı, yağmur suyu hattı imalatları da yapılırken, elektrik trafo binası yapım çalışmaları sürüyor. Gebze Millet Bahçesi ve çevre yolları yapımı için 15 bin ton binder asfalt, 52 bin 500 ton dolgu, 32 bin 750 tonda plent miks temel serimi yapılması planlanıyor. Gebze Millet Bahçesine ulaşımın sağlandığı Kavak Caddesinde binder asfalt serimi tamamlandı. 393 bin metrekare alana sahip Gebze Millet Bahçesi’nde koşu yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ve pek çok sosyal donatı vatandaşların hizmetine sunulacak.