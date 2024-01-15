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Gebze’de Ekipler 2023 yılında

Daha Yeşil Bir Şehir İçin Çalıştı

Gebze'de Ekipler 2023 yılında

15 Ocak 2024 Pazartesi 21:13

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, geride bıraktığımız 2023 yılını da hizmet dolu geçirdi.

 

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerinin çehresini güzelleştirmeyi ve yeşil alanlarla donatmayı sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, geride bıraktığımız 2023 yılını da hizmet dolu geçirdi. Daha yeşil ve çehresi daha güzel bir Gebze için durup dinlenmeden çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında 7 adet yeni nesil konsept park kazandırırken ayrıca; 4 yeni park ve 3 adet ise yeni nesil park imalatının yanı sıra 1 parkın yenilenmesi, 3 adet basket sahası kurulumu çalışmaları tamamlandı. 

2 BİN 952 METREKARE YEŞİL ALAN 

Üç adet yeni parkın inşa çalışmalarına devam eden park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca ilçe genelinde; 160 bin 706 adet çiçek dikimi, 13 bin 281 adet budama işlemi, 7 bin 781 metrekare park yapımı ve 6 bin 38 metrekare çim ekimi gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ayrıca 2023 yılı içerisinde 2 bin 952 metrekare yeşil alan kazandırılarak Gebzelilerin kullanımına sunuldu. 


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