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Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Gençlik Merkezi’ndeki çalışmalarda sona gelindi Yapılacak çevre düzenleme çalışmalarının ardından, gençlik merkezi Çayırovalı gençlerin hizmetlerine sunulacak.

Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

24 Ocak 2024 Çarşamba 11:42


Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçenin yarınları için belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova’ya kazandırdığı Gençlik Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandıktan sonra Çayırovalı gençler için bir cazibe merkezi haline gelecek gençlik merkezinde kaba inşaat çalışmaları tamamlanmıştı. Bunun akabinde başlayan iç tefrişat hazırlıklarında da sona gelinirken, hızla devam eden çevre düzenlemesinin ardından merkez, Çayırova gençliğinin kullanımına açılacak. Çayırovalı gençlerin kendilerini geliştirme ve kaliteli vakit geçirme imkanı bulacağı merkez, Çayırova’nın yarınları için önemli bir alan olacak.

 

ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tek katlı olarak inşa edilen ve içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezin inşaatında ekipler, iç tefrişat çalışmalarında sona geldi. Tabelaların takıldığı Gençlik Merkezi’nde yoğun bir şekilde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte, Çayırova Gençlik Merkezi, ilçe gençlerinin kullanımına sunulacak ve böylelikle Çayırovalı gençler kaliteli ve verimli zaman geçirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacak.


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