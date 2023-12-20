Görür, Gebzelilerle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi Madencilik Fakültesi Öğrötemi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Gebze bölgesiyle ilgili olarak “Sanayi bölgesi için mikro deprem bölgeleme çalışması yapılmalı” şeklinde tavsiyede bulundu.

“DÜNYADAKİ HİÇBİR GEMİ YAPAY DEPREM OLUŞTTURAMAZ”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bilim dünyasında muhtemel olması tartışılan “Marmara Depremi’yle” ilgili olarak ülke ekonomisinin kayıp yaşamaması için sanayi başta olmak üzere önemli konumlar ve yerler için “mikro bölgeleme çalışması “yapılması gerektiğini ifade etti. Görür, yapay depremle ilgili olarak tartışmalarla ilgili olarak “Dünyadaki hiçbir gemi yapay deprem oluşturamaz” diye konuştu.

GTO VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN DAVETLİSİ OLARAK GELDİ

Gebze Ticaret Odası ile TMOOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın işbirliğinde düzenlenen “Marmara Depremi ve Sanayide Deprem Etkisi” konulu panelde konuşan Prof. Dr. Görür sanayicilere ve yerel yönetimlere tasviyelerde bulundu. Muhtemel depremden etkilenmemesi için alınması gereken tedbirlerden bahsederken sanayi kuruluşları gibi önemli yerler için “mikro bölgeleme çalışması” yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti: “ Gebze için Mikro bölgeleme çalışması konum ölçeği yapılmalı. Bildiğim kadarıyla Gebze’de mikro bölgeleme çalışması yok. Özellikle sanayi için. “

GEBZE TAVSİYESİ

“Görür Marmara Depremi’nde İstanbul’un zarar görmemesi için Gebze’nin çökmemesi lazım.” Diye konuştu. Sanayi yoğunluğunun olduğu Kocaeli’yle ilgili öngörülerde bulunan Görür, depremin şiddetli olabileceğini ifade etti:“Gebze’de o depremi 9 şiddetinde hissedebilirsiniz…”

Prof. Dr. Görür, Kuzey Marmara Fay Hattı’nın muhtemel Marmara Depremi’nin olması gereken yer olduğuna dikkat çekerken farklı katmanlarının olduğunu muhtemelen depremin olması durumunda 7 şiddetinde olabileceğini ifade etti: “İleri kol kırılırsa en fazla 7 şiddetinde deprem olur. İkinci kol kırılırsa Kumburgaz… bu kırıldığında muhtemelen 7.2 şiddetinde derem üretir. “ (ÜMİT ÜLKER)