GTÜ, terörü lanetledi

Hafta sonu Kuzey Irak’da Mehmetçik’e yönelik terörist unsurlarca yapılan terörist saldırısı tüm yurtta olduğu gibi Gebze’de de lanetlendi. Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektörlük önünde dün öğleden sonra toplanan aralarında akedemisyen ve öğrencilerin de bulunduğu topluluk terörü lanetledi. Basın açıklamasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da hazır bulundu. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri üniversite yönetiminin de hazır bulunduğu basın açıklamasında terörü lanetleyerek şehitlerimizi andı. Topluluk adına konuşan öğrenci “terörü lanetlediklerin” dile getirdi. Grup açıklamasının ardından sessizce dağıldı.