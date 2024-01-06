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HAYIRSEVER İŞ İNSANI MUZAFFER ALTINTAŞ VEFAT YIL DÖNÜMÜN DE ANILIYOR

Gebze nin tanınmış ailelerin den hayırsever iş insanı Muzaffer Altıntaş Vefatının 3. yılında 7 Ocak 2024 pazar günü mezarı başında anılacak

HAYIRSEVER İŞ İNSANI MUZAFFER ALTINTAŞ VEFAT YIL DÖNÜMÜN DE ANILIYOR

06 Ocak 2024 Cumartesi 10:26

 Konuyla ilgili bilgi veren  Turgut Altıntaş  babamızdan çok şey öğrendik babamız Gebze’ye 22 derslikli  Muzaffer Altıntaş Anadolu imamam hatip okulu merhum annemiz adına Hadiye Cemre  anaokulunu yaptırarak milli eğitime bağışladı 
Depremde hasar gören tarihi sultan Orhan camisini tamir edilmesine öncülük etti en büyük hayali huzur evi yaptırıp devlete bağışlamakta  bizde bu vasiyetini yerine getirmek için huzur evi derneğini kurup çalışma yapıyoruz dedi
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak hayır sever iş insanı Muzaffer Altıntaş ı bir kez daha  Gebze kamuoyu adına rahmetle anıyoruz 

    ÖĞRENCİLER MEZARI BAŞINDA OKUDU

Hayırsever iş insanı Muzaffer Altıntaş tarafından yaptırılan. imam hatip ortaokulu öğrencileri mezarının başında hayırsever dedelerinin ruhu İçin Yasin-i Şerif okudular 
okul müdürü ve müdür yardımcıları İle Gebze mezarlığındaki Muzaffer Altıntaşın mezarını  birlikte ziyaret ederek  hayırsever Muzaffer ve Hadiye  Cemre Altıntaş İçin dua ettiler

Muzaffer Altıntaş Belgeseli Hayırsever örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş'ı rahmet , minnet ve şükranla anıyoruz. Aşağıdaki linkten belgesele ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Rf3Uun5KLmg&t=84s


 Muzaffer Altıntaş Kimdir?

Gebze’ye İmam Hatip Ortaokulu , Anaokulu kazandıran Gebze`nin ilk camiilerinden Sultan Orhan camiisini depremden sonra yıkılmasını önleyerek tamir ettirmişti.

30 Yıllık Hayali Huzurevi Yaptırmaktı

Muzaffer Altıntaş son olarak bir grup gebzeli arkadaşı ile Gebze Huzurevi yaptırma derneği kurmuş. 30 yıldır hayalim dediği huzurevini yaptırıp devlete bağışlayacaktı.


Muzaffer Altıntaş Kimdir?

Dini ve milli anlamda hayır işleri yapmayı sürdürdü.O, sel ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon’un Sürmene ilçesinden Maçka’ya göç eden ailenin çocuğu olarak Maçka’da dünyaya geldi.Muzaffer Altıntaş’ın dünyaya geldiği tarihte İkinci Dünya Savaşı yaşanıyordu. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş ancak bütün sıkıntıları yaşamıştı. Muzaffer Altıntaş İkinci Dünya Savaşı, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, 1960 Darbesi ardından Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesine şahit olmuş. Tarihe de canlı tanıklık eden bir isim.Özgürlük isteyen ve Türkiye’nin tam bağımsız olmadığı için hayatlarını ortaya koyan, Amerika donanmasına dur diyen 1968 kuşağı gençlerini tanımış, dünyanın yaşadığı iki kutuplu Soğuk Savaş dönemine şahitlik yapmış, 1971 Askeri Muhtırası, siyasi parti liderlerini görmüş, gençlerin 1970 ile 1980 arasında sağ ve sol diye ikiye ayrılıp birbirini öldürmelerine üzülmüş bir vatan sever. 1980 Darbesi, sıkı yönetim dönemi, Evren Paşa’lı yıllar, Özal dönemi, ekonomik kalkınma yılları Muzaffer Altıntaş için atılım yılları olmuş. Demirel dönemini yaşamış, 28 Şubat ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerine canlı şahitlik yapmış, AK Parti’nin kuruluşundan günümüze kadar yaşanan olayları görmüş bir isim…Pandemi süresinde, Gebze’nin sembolü olan ve depremde büyük hasar gören Sultan Orhan Camisi’ni tamir ettiren, şimdide Gebze’ye huzur evi yapmak üzere harekete geçen, vefat eden eşi adına İmam Hatip Okulu ve kreş yaptırıp devlete bağışlayan örnek bir hayır sever…Muzaffer Altıntaş’ın kendi ağzından hayat hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.


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