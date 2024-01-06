HAYIRSEVER İŞ İNSANI MUZAFFER ALTINTAŞ VEFAT YIL DÖNÜMÜN DE ANILIYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Turgut Altıntaş babamızdan çok şey öğrendik babamız Gebze’ye 22 derslikli Muzaffer Altıntaş Anadolu imamam hatip okulu merhum annemiz adına Hadiye Cemre anaokulunu yaptırarak milli eğitime bağışladı

Depremde hasar gören tarihi sultan Orhan camisini tamir edilmesine öncülük etti en büyük hayali huzur evi yaptırıp devlete bağışlamakta bizde bu vasiyetini yerine getirmek için huzur evi derneğini kurup çalışma yapıyoruz dedi

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak hayır sever iş insanı Muzaffer Altıntaş ı bir kez daha Gebze kamuoyu adına rahmetle anıyoruz





ÖĞRENCİLER MEZARI BAŞINDA OKUDU





Hayırsever iş insanı Muzaffer Altıntaş tarafından yaptırılan. imam hatip ortaokulu öğrencileri mezarının başında hayırsever dedelerinin ruhu İçin Yasin-i Şerif okudular

okul müdürü ve müdür yardımcıları İle Gebze mezarlığındaki Muzaffer Altıntaşın mezarını birlikte ziyaret ederek hayırsever Muzaffer ve Hadiye Cemre Altıntaş İçin dua ettiler





Muzaffer Altıntaş Belgeseli Hayırsever örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş'ı rahmet , minnet ve şükranla anıyoruz. Aşağıdaki linkten belgesele ulaşabilirsiniz.





https://www.youtube.com/watch?v=Rf3Uun5KLmg&t=84s









Muzaffer Altıntaş Kimdir?





Gebze’ye İmam Hatip Ortaokulu , Anaokulu kazandıran Gebze`nin ilk camiilerinden Sultan Orhan camiisini depremden sonra yıkılmasını önleyerek tamir ettirmişti.





30 Yıllık Hayali Huzurevi Yaptırmaktı





Muzaffer Altıntaş son olarak bir grup gebzeli arkadaşı ile Gebze Huzurevi yaptırma derneği kurmuş. 30 yıldır hayalim dediği huzurevini yaptırıp devlete bağışlayacaktı.









Muzaffer Altıntaş Kimdir?



