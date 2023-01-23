HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA DİLOVASINDA BİR GÜN VE 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle bölge değer kazandı.1960 yıllarında Dilovası’nda sanayileşme başlamış olup 1980’li yıllarda nüfus hızla artarak gecekondulaşmayla birlikte kentleşme başlamıştır. 1964’te Marshall Boya, İzocam, 1969’da Çolakoğlu, Sümerbank, Nasaş, Olmuk-Sa, Lever-İş, Sedef Gemi gibi ardından da Dyo, Basf Sümerbank, Kimaş gibi birçok fabrika kuruldu. Dünyada ve Türkiye de isim yapmış birçok sanayi tesisi Dilovası’nda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 1986 tarih ve 19328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 33202 nolu karar ile Çerkeşli Köyü ve Muallimköy birleştirilerek Dilovası’nda bir belediye kurulması kararlaştırılmış, söz konusu belediye 7 Haziran 1987 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra Dilovası Belediyesi adı altında hizmete başlamıştır.Yukarı Çerkeşli Köyü ile Muallim Köyü’nün daha sonra Dilovası Belediyesi’nden ayrılıp tekrar müstakil bir köy durumuna getirilmesi için bir referandum yapılmış, Çerkeşli Köyü ve Muallim Köy Haziran 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla Dilovası beldesinden ayrılıp tekrar müstakil birer köy durumuna gelmişlerdir.Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere Tavşancıl ilk kademe belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler ve Demirciler köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 50.000 ‘in üzerindedir. Yüzölçümü 118 km2 dir. (kaynak





































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