HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA DİLOVASINDA BİR GÜN VE 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DİLOVASI KAYMAKAMLARINDAN ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN VE ÜNLÜ KÜLTÜR ADAMI VE DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI KURUCU BAŞKANI DR METİN ERİŞ İLE DİLOVASI ÜZERİNE BELGESEL TADINDA SÖYLEŞİLER YAPMIŞTIM
DİLOVASININ 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLMANIN SORUMLULUĞU
Dilovası nın benim hayatımda çok ayrı yeri ve Önemi var 45 yıllık dilovasının canlı şahidi olarak DİLOVASI üzerine çok sayıda belgesel çektim sayısız makale ve haber yazdım kltap ve dergiler yayınladım
2023 yılı nın son günü 30 Aralık 2023 de DİLOVASI öğrenci uydu açılış törenle davetli olarak katılıp öğrenci yurdu ve huzur evi inşaatından canlı yayın yaparak DİLOVASI tarihine not düşüp zamana noterlik yaptım
DİLOVASI HUZUR EVİN DEN CANLI YAYIN
DİLOVASI TALEBE YURDU HİZMETE AÇILDI
BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDEKİ DİLOVASI
DİLOVASI TARİH VE KÜLTÜR MİRASI ARŞİVİMİZİ
Dilovası ile ilgili bu güne kadar yaptığımız araştırmanın linkini sizlerle paylaşıyoruz.
Dilovası Tarih ve Kültür Mirası
Dilovası (antik adı: Lbyssa), Kocaeli’nin bir ilçesi. 2008 yılında çıkan kararla Gebze’den ayrılıp ilçe olmuştur. Kocaeli Yarımadası’nın güney kıyı şeridinde yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. İlçe olması ile beraber kaymakamlık belediye binası bünyesinde kurulmuş ve Dilovası’nın ilk kaymakamı Hasan Göç olmuştur. 2009 yerel seçimleri sonucunda Dilovası Belediye başkanı Cemil Yaman olmuştur. Cemil Yaman’dan boşalan belediye başkanlığını 2014 yerel seçimlerinde Ali Toltar kazanmıştır.
Dilovası’nda yaşayan imparatorlukların bıraktıkları eserler Liyssa Kalesi, Liyssa İskelesi (Diliskelesi) ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan’ın yaptığı Mimar Sinan Köprüsü dür.
DİLOVASI’NIN İLK BAŞKANI DALKILIÇ VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Eklenme Tarihi: 23.01.2023 09:45
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinin 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik anılarımda çok önemli yeri var. Dilovası’nı ilk kez 16 yaşımda 1976 tarihinde eğitim için Giresun’dan istanbul’a giderken otobüsün camından görmüştüm. O zamanlar Dilovası bir kaç ev bir kaç fabrikanın olduğu bağ ve bahçeli Dilderesi’nin ter temiz aktığı bir yerdi. 1978 yılında Gebze’ye yerleştiğimde Dilovası aşağı Çerkeşli mahallesi olmuş fabrikalar evler giderek çoğalmaya başlamıştı. 1986 yılında belediye olma yolunda ilk adımlar atılmış , Gebze’ye bağlı belde olan Dilovası’nın ilk belde başkanı Anavatan partisinden Ercan Dalkılıç seçilmişti.
ERCAN DALKILIÇ’IN SEÇİLDİĞİ SEÇİMLER
Dalkılıç’ın başkanlık dönemi Dilovası tarihi için çok önemli. Ercan Dalkılıç’ın vefat haberini aldığımda geçmiş yıllar belgesel film halinde gözümün önünden geçti. Son olarak Ercan Dalkılıç İle iki ay önce telefonla görüşmüş Dilovası belediye Başkanlığı hatıralarını kitap olarak yazacağını söylemiş bende bu hatıralarla ilgili belgesel söyleşi yapmak üzere karar almıştık. Keşke merhum Ercan Dalkılıç hatıralarını yazıp kitaplaştırsaydı.
HATIRALAR ÇOK ÖNEMLİ HATIRALAR TARİHİN CANLI ŞAHİDİ
Değerli dost ve kıymetli kültür Adamı 1967 den 2000 li yıllara Dilovası’nın 33 yıllık canlı şahidi. Basf Sümerbank’ın 30 yıllık genel müdür yardımcısı Dr.Metin Eriş bey benim önerim üzerine Dilovası ile ilgili hatıralarını BİR BELDENİN DOĞUŞU DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI kitabını hazırladı Dilovası tarihine ışık tutan bu kitabı inşallah www.iktav.com kültür hizmeti olarak basıp www.devrialem.tv olarak en yakın zamanda belgeselleştireceğiz. Dilovası’nın canlı şahitlerinden Polisan fabrikasının kurucusu duayen sanayici merhum Necmettin Bitlis ile yaptığımız belgesel söyleşiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Necmettin Bitlis’ten tarihi açıklamalar
Dilovası ile ilgili bu güne kadar yaptığımız araştırmanın linkini sizlerle paylaşıyoruz.
Dilovası Tarih ve Kültür Mirası
ERCAN DALKILIÇ’IN ARDINDAN
Gazeteci ve Belgeselci olarak 1987 yılından beri tanıdığım Dilovası belediyesi kurucu başkanı merhum Ercan Dalkılıç’ın cenazesine katılarak son görevimizi yaptım. Cenazede Merhum Dalkılıç’ın başkan seçildiği seçimler ve Dalkılıç’ın başkan olduğu dönemler Dilovası’nın büyüyüp geliştiği küçük bir mahalleden 50 binden fazla insanın yaşadığı bu günkü Dilovası.
GEBZE GAZETESİ’NDEN CANLI YAYIN
Dilovası kurucu belediye başkanı merhum Ercan Dalkılıç’ın Dilovası merkez camisinde 21 Ocak 2023 tarihinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı Gebze gazetesi www.gebzdgazetesi.com da canlı yayınlanıyor.
GEBZE GAZETESİ’NDE YAYINLANAN HABER
ERCAN DALKIKIÇ VEFAT ETTİ
Kocaeli Dilovası’nın Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç vefat etti. Kalp krizi sonucu vefat eden Dalkılıç bugün ikindi namazına müteakip Dilovası merkez camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Gebze gazetesi olarak Ercan Dalkılıç’a Allah’dan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1958 yılında Bingöl’ün Kiğı İlçesinde doğdu. Babasının işi gereği Ankara’ya giderek burada ilk ve orta öğretimini tamamladı. 1970’li yıllarda Dilovası’na yerleşerek, 1985 yılına kadar Kocaeli ile İstanbul’un değişik işletmecilik ve esnaflık yaptı.1986’daki referandumun ardından 1987 yılında yapılan seçimlerde Dilovası beldesi belediye başkanı seçildi. 1989 yılı seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. 1994 yılında tekrar aday oldu ancak seçimleri kaybetti. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi, 1999-2004 yılları arasında tekrar belediye başkanı seçildi.31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi’nden Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak merhum Ercan Dalkılıç a Allah cc rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyor Dilovası belediyesinin kuruluş süreci ile ilgili İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.
DİLOVASI BELEDİYESİ VE İLÇESİNİN KURULUŞ TARİHİ
1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle bölge değer kazandı.1960 yıllarında Dilovası’nda sanayileşme başlamış olup 1980’li yıllarda nüfus hızla artarak gecekondulaşmayla birlikte kentleşme başlamıştır. 1964’te Marshall Boya, İzocam, 1969’da Çolakoğlu, Sümerbank, Nasaş, Olmuk-Sa, Lever-İş, Sedef Gemi gibi ardından da Dyo, Basf Sümerbank, Kimaş gibi birçok fabrika kuruldu. Dünyada ve Türkiye de isim yapmış birçok sanayi tesisi Dilovası’nda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 1986 tarih ve 19328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 33202 nolu karar ile Çerkeşli Köyü ve Muallimköy birleştirilerek Dilovası’nda bir belediye kurulması kararlaştırılmış, söz konusu belediye 7 Haziran 1987 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra Dilovası Belediyesi adı altında hizmete başlamıştır.Yukarı Çerkeşli Köyü ile Muallim Köyü’nün daha sonra Dilovası Belediyesi’nden ayrılıp tekrar müstakil bir köy durumuna getirilmesi için bir referandum yapılmış, Çerkeşli Köyü ve Muallim Köy Haziran 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla Dilovası beldesinden ayrılıp tekrar müstakil birer köy durumuna gelmişlerdir.Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere Tavşancıl ilk kademe belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler ve Demirciler köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 50.000 ‘in üzerindedir. Yüzölçümü 118 km2 dir. (kaynak www.iktav.com Araştırma merkezi Kütüphanesi )