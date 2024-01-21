KOCAELİ ÜNÜVERSİTESİ REKTÖRÜ MARMARA KARİYER FUARI İLE İLGİLİ GİRB'DE KONUŞTU

26/27 şubat tarihleri arasında Kocaeli de yapılacak olan Marmara Kariyer Fuar
Çalışmaları kapsamında Kocaeli Ünüversitesi Rektörü sayın
Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk önemli açıklamalar yaptı. GİRİB Kocaeli şubesi Topal Osman Ağa Toplantı salonunda Marmara kariyer fuarı İle ilgili bilgiler veren rektör Cantürk 750 firmanın katılımının hedeflendiğini 100 binlerce ziyaretçinin beklendiğini. Marmara bölgesinden çok sayıda Ünüversite fuar destek vereceğini açıkladı.
GİRİB Kocaeli şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda GİRİB Kocaeli Şube başkanımız Özgür Yeşil GİRİB ile ilgili bilgi verdi bu önemli toplantıda bizde bir konuşma yaparak Giresunluların Kocaeli’ye göçlerinin tarihi geçmişi ve. Giresun’dan Kocaeli’ye fındığın getirilişi ile ilgili bilgiler vererek. Kocaeli ve Giresun arasındaki benzerliklere dikkat çekip. Kocaeli Ünüversitesi bünyesinde Kocaeli tarih ve kültür araştırmaları merkezi kurulmasını önerdim.
Ahmet Emirhan Kahraman