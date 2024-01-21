KOCAELİ ÜNÜVERSİTESİ REKTÖRÜ MARMARA KARİYER FUARI İLE İLGİLİ GİRB'DE KONUŞTU

Kocaeli Ünüversitesi Rektörü Prof Dr Nuh Zafer Cantürk GİRİB Kocaeli şubesin de Marmara kariyer fuarı İle ilgili yaptığı konuşmayı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da canlı yayınladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayesiyle Kocaeli Üniversitesi Öncülüğünde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarının büyük ilgi görmesi bekleniyor. 26/27 şubat tarihleri arasında Kocaeli de yapılacak olan Marmara Kariyer Fuar Çalışmaları kapsamında Kocaeli Ünüversitesi Rektörü sayın Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk önemli açıklamalar yaptı. GİRİB Kocaeli şubesi Topal Osman Ağa Toplantı salonunda Marmara kariyer fuarı İle ilgili bilgiler veren rektör Cantürk 750 firmanın katılımının hedeflendiğini 100 binlerce ziyaretçinin beklendiğini. Marmara bölgesinden çok sayıda Ünüversite fuar destek vereceğini açıkladı.