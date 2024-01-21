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KOCAELİ ÜNÜVERSİTESİ REKTÖRÜ MARMARA KARİYER FUARI İLE İLGİLİ GİRB'DE KONUŞTU

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI HİMAYESİNDE DÜZENLENİYOR

KOCAELİ ÜNÜVERSİTESİ REKTÖRÜ MARMARA KARİYER FUARI İLE İLGİLİ GİRB'DE KONUŞTU

21 Ocak 2024 Pazar 13:17

Kocaeli Ünüversitesi Rektörü Prof Dr Nuh Zafer Cantürk GİRİB Kocaeli şubesin de Marmara kariyer fuarı İle ilgili yaptığı konuşmayı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da canlı yayınladı https://www.facebook.com/share/v/YzH1cmgB6Tav8SLf/?mibextid=WC7FNe
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayesiyle Kocaeli ÜniversitesiÖncülüğünde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarının büyük ilgi görmesi bekleniyor.
26/27 şubat tarihleri arasında Kocaeli de yapılacak olan Marmara Kariyer Fuar
Çalışmaları kapsamında Kocaeli Ünüversitesi Rektörü sayın
Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk önemli açıklamalar yaptı. GİRİB Kocaeli şubesi Topal Osman Ağa Toplantı salonunda Marmara kariyer fuarı İle ilgili bilgiler veren rektör Cantürk 750 firmanın katılımının hedeflendiğini 100 binlerce ziyaretçinin beklendiğini. Marmara bölgesinden çok sayıda Ünüversite fuar destek vereceğini açıkladı.
GİRESUN VE KOCAELİ HAKKINDA KONUŞMA YAPTIM
GİRİB Kocaeli şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda GİRİB Kocaeli Şube başkanımız Özgür Yeşil GİRİB ile ilgili bilgi verdi bu önemli toplantıda bizde bir konuşma yaparak Giresunluların Kocaeli’ye göçlerinin tarihi geçmişi ve. Giresun’dan Kocaeli’ye fındığın getirilişi ile ilgili bilgiler vererek. Kocaeli ve Giresun arasındaki benzerliklere dikkat çekip. Kocaeli Ünüversitesi bünyesinde Kocaeli tarih ve kültür araştırmaları merkezi kurulmasını önerdim.
TOPLANTIYA KİMLER KATILDI
Marmara kariyer fuarı bilgilendirme toplantısına GİRİB Genel merkez yönetim kurulu İstişare kurulu GİRİB üyeleri iş insanları Bürokratlar STK başkanı Siyasi parti ilçe başkanları Gebze ticaret odası yönetimi üyeleri ile Kocaeli üniversitesi rektörü Nuh Zafer Cantürk Üniversite genel sekreteri Mustafa Eren katıldı.
GİRİB GENEL BAŞKANI KEMAL TOKMAK'TAN TEŞEKKÜR
GİRİB Kocaeli şubesinde düzenlenen ve büyük ilgi gören toplantıya, GİRİB GENEL Merkezi VE GİRİB SAMSUN ŞUBESİ yönetimi katıldı.GİRİB Genel başkanı Kemal Tokmak toplantı sonrası bir teşekkür konuşması yaparak. GİRİB in Ankara da açtığı genel merkezi hakkında Bilgi verdi yapılan hizmetleri açıkladı rektöre hediye takdim etti bizde İKTAV Araştırma Merkezi kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik Toplantı sonrası Katılımcılar tarafından Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk e sorular sordu.

Ahmet Emirhan Kahraman



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