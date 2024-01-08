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Kocaeli'de Deniz Taştı, Sahil Bandı Suyla Doldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, sahil şeridi ve otopark su ile doldu.

Kocaeli'de Deniz Taştı, Sahil Bandı Suyla Doldu

08 Ocak 2024 Pazartesi 12:28

  Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplanırken insanlar kuvvetli fırtına sebebiyle evden çıkmamaya özen gösteriyor. 
  Kocaeli Valiliği dün vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi. 
 



İHA
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