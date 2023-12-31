banner961
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nin Alternatif Ulaşımı "Kobis"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "KOBİS", bisikletseverler tarafından yılda 303 bin 174 kez kiralandı.

Kocaeli'nin Alternatif Ulaşımı

31 Aralık 2023 Pazar 12:53

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi "KOBİS" projesi, 12 ilçede hizmet veriyor. 2023 yılında 3 yeni istasyon kuran KOBİS’te yılda 303 bin 174 bisiklet kiralaması yapıldı. Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi, kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kuruldu. Bisikletseverlere hizmet veren KOBİS, 2023 yılında da büyümesini sürdürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen KOBİS, 794 istasyon, 891 akıllı park ünitesi ve 535 akıllı bisikletle hizmet veriyor. KOBİS ailesi 2023 yılında 302 bin 555 kişiye ulaştı. Bu yıl içerisinde Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü’ne 9 parklı 3 KOBİS istasyonu kurulumu gerçekleşti. 
 KOBİS’in dışında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü’nce vatandaşların kendi bisikletlerini park etmesi için Kopark istasyonları kuruldu. Bu kapsamda kent genelinde 248 bisiklet park ünitesi bulunuyor. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA DİLOVASINDA BİR GÜN VE 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA...
Binlerce Ailenin Yanında Oldular Binlerce Ailenin Yanında Oldular
Türk Tatilcilerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na Akın Türk Tatilcilerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na...
Şehir Tiyatrolarından Yeni Yılda Yeni Oyun Şehir Tiyatrolarından Yeni Yılda Yeni Oyun
Cumhurbaşkanından GTÜ'lü Akademisyenlere Ödül Cumhurbaşkanından GTÜ'lü Akademisyenlere Ödül
Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

HUZUR EVİ İNŞAATINDAN ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINA...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku