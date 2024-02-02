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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

02 Şubat 2024 Cuma 22:29

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama geldi;

Şimşek: "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" 

Şimşek: "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum." 

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