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Nijerya’da Yakalandığı Sıtma Hastalığı Sebebiyle Hayatını Kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Toprağa Verildi

- Emre Can, ağabeyinin kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

Nijerya'da Yakalandığı Sıtma Hastalığı Sebebiyle Hayatını Kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Toprağa Verildi

17 Aralık 2023 Pazar 12:53

 Sporcu izlemek için gittiği Nijerya’da yakalandığı sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can (48), son yolculuğuna uğurlandı. Can’ın cenaze namazını ağabeyi Recep Can kıldırdı.   
  Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya’ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın rahatsızlıkları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 
 
  Son yolculuğuna uğurlandı 
  Evli ve iki çocuk babası Can’ın naaşı, ailesi tarafından teslim alınarak Karamürsel ilçesine getirildi. Cenaze namazına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Kocaelisporlu futbolcular katıldı. Can’ın naaşı, ağabeyi Recep Can’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
 



İHA
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