Öğrenci Dostu Büyükşehir’in Çamaşırhane Hizmeti

Öğrenci dostu Büyükşehir’in geçen yıl üniversite öğrencileri tarafından çok yoğun kullanılan çamaşırhane hizmeti, 2024 yılında da devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin en büyük taleplerinden biri olan çamaşır yıkama sorununu çamaşırhane kurarak çözdü. İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan Çamaşırhane’den faydalanan binlerce öğrenci, duydukları memnuniyeti dile getirmişti. Öğrenci dostu Büyükşehir, mevcut çamaşırhanenin daha verimli kullanılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Büyükşehir, ev ya da yurt fark etmeksizin Kocaeli’de ikamet eden üniversite öğrencilerine ekonomik anlamda destek olabilmek amacıyla kent çamaşırhanesini kurarak ücretsiz hizmet vermeye başlamıştı. Üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren Kent Çamaşırhanesinde 10 adet çamaşır yıkama makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 adet ütü bulunuyor. Haftanın 6 günü ücretsiz hizmet veren çamaşırhane 09.00-18.00 saatleri arasında açık.

ÜTÜ BİLE VAR

Öğrencilerin bu hizmetten yararlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin https://ebelediye.kocaeli.bel. tr/Camasirhane linkinden başvuru yapıp randevu oluşturması gerekiyor. Öğrenciler randevu oluşturduktan sonra herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla yıkatıp, kurutabiliyor. Öğrenciler talep etmeleri halinde ütü yapabilecek ortamı da çamaşırhanede bulabiliyor.

ÇAY VE KAHVE İKRAMI

Büyükşehir personeli de öğrencilere yardımcı olurken bekleme süresinde öğrencilere kahve ve çay ikramı da yapılıyor. Kitap okumak isteyen öğrencilere de uygun ortam sağlanıyor. Kocaeli sınırları içerisinde eğitim gören tüm üniversite öğrencileri bu hizmetten faydalanabiliyor.