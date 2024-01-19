Öğrencilerin Tercihi Yine Bilgievleri Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi oldu. Kocaeli’nin 11 ilçesinde bulunan 17 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri’ne 2023 yılı içerisinde 9 bin 452 öğrenci yeni kayıt yaptırırken toplam 23 bin 165 öğrenci aktif olarak Bilgievleri’nden faydalandı.

ÖĞRENCİLERE BİR EV ORTAMI SUNUYOR

“Kılavuz Gençlik Projesi” kapsamında Bilgievleri’nde öğrencilere nitelikli eğitim ve sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ev ortamı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyor. Dersleri ve öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten öğrenciler, “Derslerimiz daha keyifli ve verimli geçiyor” diyerek Bilgievleri’nde gördükleri branş dersleri sayesinde okuldaki başarılarının arttığını belirtiyor. Atölye çalışmalarıyla da sanatsal faaliyetlere katılarak stres attıklarını belirten Bilgievleri öğrencileri, çocukları, gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

“BİLGİEVİ BENİM İKİNCİ EVİM”

Bilgievinin ikinci evi olduğunu belirten Eslem Balkan, “Burayı çok seviyorum. Burada birbirinden farklı aktiviteler yapıyoruz. Kitap Okuma Atölyesi’ni çok seviyorum. Atölyede kitap okuyoruz, geri kalan zamanlarda da oyunlar oynuyoruz. Kitap okumayı çok sevdiğim için öğretmenlerim beni kütüphane elçisi yaparak ödüllendirdiler. Ayrıca bir sorunumuz olduğunda öğretmenlerimiz bizlere yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

PROBLEMLERE ÇÖZÜM YOLLARINI ÖĞRENDİLER

Kocaeli'nin geleceğinde gençlerin söz sahibi olacağını belirten Başkan Büyükakın’ın hedefleri doğrultusunda hızla yol almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Teknoloji alanında öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiği, ihtiyaç duyulan önleyici ve geliştirici çalışmaların yapıldığı hizmetlerle, öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve derslerini pekiştirmelerine fırsat sunuldu. Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilere, karşılaşabilecekleri problemlere çözüm yolları öğretildi. Ayrıca bilişim alanlarında Robotik Kodlama Atölyeleri ve Mahir Çocuk Atölyeleri hizmete sunuldu. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde 24 bin 77 öğrenci Bilgievleri’nden bilişim hizmeti aldı.

ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNE GÖRE YARIŞMALAR

Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun yarışmalar düzenlenirken eğitim faaliyetleri içerisinde akıl oyunları, turnuvalar, spor etkinlikleri ve aile katılımlı etkinlikler gibi alanlarda il geneli ya da Bilgievi özelinde çalışmalar yapıldı. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen Aklınla 1000 Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması’na 18 bin 388, futbol turnuvasına 170, voleybol turnuvasına 119, bilgi yarışmalarına 119, toplam 18 bin 796 öğrenci katılım sağladı.

“HERKESE TAVSİYE EDİYORUM”

Bilgievlerinin hem sosyal ve kültürel anlamda, hem de ders başarısı anlamında çok büyük avantajlarının olduğunu belirten Kaan Yener, “Bilgievlerini herkese tavsiye ediyorum. Her yıl yarışmalara gidiyoruz. Bu yıl Scratch Cup 2024 yarışmasına katıldık. Yarışmanın bu seneki konusu olan sürdürülebilir yaşam alanları hakkında bilinçlenerek bunları aktardık. Öğretmenlerimle aramda çok güzel bir bağ var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

KULÜP VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dâhil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, resim, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında 2023 yılında 22 bin 891 öğrenciye hizmet verildi.

BİLGİ DESTEK PROGRAMLARI

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Hayat Bilgisi branşlarında okul derslerine destek mahiyetindeki kursların yanı sıra branş derslerine ek olarak değerler eğitimi dersi de müstakil olarak yapıldı. 2023 yılında Bilgievleri’nde eğitim gören 20 bin 369 öğrenci değer eğitimi temelli bilgi destek programlarından faydalandı.

“BİLGİEVLERİNDE BİRÇOK KURS VAR”

Bilgievine giden Elif İclal Baştürk “Kendimizi rahat bir şekilde İngilizce ifade edebilmemiz, katıldığımız kurslar, yarışmalar ve öğretmenlerimiz sayesinde oldu. Bilgievinde yapılabilecek çok şey var. Özellikle hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı eğitimsel bir boyuta getirmek için katılabileceğiniz birçok kurs var. Öğrenci arkadaşlarımın bu deneyimi yaşamasını isterim. Ayrıca yeni yerler görmek ve yeni bilgiler öğrenmek için gezilere katılmak çok faydalı oluyor” dedi.

YAZ DÖNEMİNİ DE VERİMLİ GEÇİRDİLER

‘Mutlu şehir Kocaeli’de 6-14 yaş öğrencilerin ikinci adresi olan Bilgievleri’nde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi. Yaz döneminden öğrencilerin en verimli şekilde yararlanabilmesi için Bilgievleri eğitmenleri tarafından özel eğitim programları hazırlandı. Öğrenciler için önemli bir fırsat olurken manevi eğitimler, atölyeler, spor etkinlikleri ve eğlenceli birçok içerikten oluşan yaz okulları 17 Bilgievinde öğrencilere hizmet verdi. Bilgievleri yaz okullarından 2023 yılında 9 bin 733 öğrenci ve 2052 veli hizmet aldı.

SOSYAL ETKİNLİKLERE ÖNEM VERİLDİ

Bilgievleri’nde 2023 yılında eğitim dışında öğrenci-veli iletişimini artırıcı çalışmalar da yapılırken başta sosyal ve kültürel geziler olmak üzere aile ziyaretleri, bilim merkezi ziyaretleri, deprem evi ziyaretleri, esnaf ve kurum ziyaretleri gibi etkinliklere de önem verildi. Bilgievleri’nin yürüttüğü sosyal etkinliklere 2023 yılında 34 bin 678 öğrenci ve veli katılım gösterdi.

RESİM YETENEĞİNİ KEŞFETTİ

Yeteneğini katıldığı kurs sayesinde keşfettiğini belirten Ecrin Naz Arslan, “Bilgievinde bulunan resim, müzik, el sanatları gibi atölyelere dahilim. 5. sınıfta resim kursuna başlamıştım ve yeteneğimi keşfettim. Resim üzerine çalışmalar yapıp kendimi geliştirdim. Tüm bu olanakları bize sağladığı için Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAMP VE SPOR FAALİYETLERİNE 10.540 KATILIM

Bilgievleri’ndeki kamp faaliyetleri tematik doğa kampları, dil kampları, sınav hazırlık kampları şeklinde yürütülüyor. Tematik kamplar öğrenci, anne-kız, baba-oğul kampları şeklinde gerçekleştiriliyor. Talep edilen branşlarda görevli antrenörler eşliğinde Bilgievi veya Spor Okulları bünyesinde bulunan tesislerde; satranç, basketbol, tekvando, voleybol, masa tenisi, cimnastik, atletizm, güreş, okçuluk, halk oyunları ve yüzme eğitimlerine 2023 yılında 4 bin 846 öğrenci kamp, 5 bin 694 öğrenci ise spor faaliyetlerine katılım gösterdi.

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ

Bilgievleri’nde değerler eğitimi çalışmaları, Kılavuz Değerler Eğitimi müfredatına uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde belirlenen değerler çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenlerin öncülüğünde yapılıyor. 2023 yılında 20 bin 369 öğrenci değerler eğitimi derslerinden faydalandı.

REHBERLİK, PSİKO-EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin genel amaçları çerçevesinde; öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde fayda sağlamaları amacıyla önleyici rehberlik, psiko-eğitim programları, sosyo-eğitim programları, seminer ve rehberlik saatleri gibi alanlarda rehberlik çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda Bilgievleri’ne kayıtlı veli ve öğrencilerin randevu alarak yararlanabileceği bir hizmet haline getirildi. 2023 yılında rehberlik hizmetlerinden 30 bin 858 öğrenci ve veli faydalandı.

KİTAP ALIŞVERİŞİNDE BULUNMA İMKANI SAĞLANDI

Bilgievi çocuk kütüphanelerinde her öğrenci seviyesine uygun başta çocuk kitapları olmak üzere öykü serileri, romanlar, sözlükler, meal kitapları, kaynak kitaplardan oluşan 100 bini aşkın kitap bulunuyor. Kütüphaneler hikâye kulübü, bilgi destek programı ve atölye çalışmalarında aktif olarak kullanılırken öğrenci ve velilere istedikleri kitapları ödünç alıp, okuduktan sonra geri getirme imkânı da sağlanıyor. 2023 yılı içerisinde 62 bin 942 öğrenci kitapla buluştu.

ÜRETEN SINIFLAR ATÖLYESİ PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sunmak ve Bilgievi faaliyetlerinin tanınırlığını artırmak amacıyla okul gruplarına kulüp ve atölye çalışmaları uygulandı. Kocaeli genelinde uygulanan proje ile okullardan gelen öğrencilere de hizmet verildi. 2023 yılı içerisinde Üreten Sınıflar Atölyesi Projesi’nden 30 bin 58 öğrenci faydalandı.