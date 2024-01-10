Regaib Kandilinde Nefislerimizi Muhasebe Edelim

Ramazan ayının habercisi Regaib Kandili nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Üç ayların manevi iklimine giriyoruz. Bu iklimin ilk meyvesi olan Regaib Kandilini bir milat olarak görüp; mal hırsı, makam endişesi, nefsani arzular gibi dünya menfaatlerinden uzaklaşmalıyız. Mazlumların ahlarıyla derin bir yara alan insanlık için birlik, beraberlik ve kardeşlik duaları ederek derin bir nefis muhasebesinde bulunmalıyız” dedi.

Müslüman âleminin, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı en üst seviyede yaşadığı ve ibadetlerin daha da yoğunlaştığı müstesna zaman dilimlerinden olan üç aylara girdiğini ifade eden Başkan Büyükakın” Regaib Kandilimizde insanoğlu olarak sürekli hayırlı işlere yönelelim. Yüce Allah’ın mağfiretinin, rahmetinin bol bol tecelli ettiği bu mübarek gecede dua ve istiğfarlarımızı ihmal etmeyelim.” dedi.

Başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalardaki Müslümanların tekrardan huzura kavuşması için Regaib Kandilimizin bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti.” Rahmet ve merhamet kapılarının açık olduğu Regaib Kandilimizde rabbimizden af dilerken kirli menfaatler uğruna zulme uğrayan mazlum coğrafyalara barış, huzur gelmesi için el açalım. Gönül dünyamızı kin ve nefret duygularından arındıralım. Büyüklerimizin gönlünü alalım, ekmek gibi aş gibi sevgimizi de kardeşlerimizle paylaşalım.

Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin”