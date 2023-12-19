Royal Canin Kısır Kedi Maması 15 Kg Nerede Satılır?

Kısır kedilerin yağ ihtiyacı daha farklıdır. Onların obezite rahatsızlığına daha kolay yakalanabileceği göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Erkek kediler için farklı dişi kediler için farklı özelliklere sahip olabilir. Bu sebeple kısır kediler söz konusu olduğunda tercih edilen mama tipinin diğer kedi mamalarından farklı olması beklenmektedir.

Yapılan araştırmalar ve veterinerlerden gelen geri dönüşlere göre kısır kedilerin beslenmesine dikkat edilmemesi durumunda %80’in üzerinde obezite sorunu ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu da kaliteli bir mamanın aranması anlamına gelir. Başka bir deyişle royal canin kısır kedi maması 15 kg gibi mamalar satın alarak daha başarılı bir sonuç elde etmek mümkündür.

Özel Üretim Kısır Kedi Maması

Hiç şüphesiz Royal Canin bu konuda son derece başarılı bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kedi mamasının içeriğinde bulunan vitamin, mineral, protein değerleri kısır kedilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

Bu da seçim yaparken kedi dostlarımızın ırklarına, yaşlarına ve özelliklerine göre farklı şekillerde kedi mamalarının hazırlandığı anlamına gelmektedir. Normal mamalarda %20 oranında olması kabul edilen yağ oranı bu mamalarda %10 ve hatta daha altına düşürülmektedir.

Kedilerin Tercihi

Elbette yağ oranının düşürülmesi kedilerin damak tadı açısından çok da olumlu değildir. Doğru marka tercih edilmemesinde durumunda kediler bu ürünler tüketmeyebilir. Bu sebeple royal canin sterilised 15 kg gibi ürünler çoğunlukla kediler tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Çünkü besleyici değerleri kadar lezzetleri de bir hayli önemli olarak ortaya çıkar.

Güvenilir ve ayrıcalıklı bir üründen yana tercihinizi kullanmak istiyorsanız Royal Canin son derece başarılı bir seçenek olarak dikkat çeker. Aynı zamanda kısır kedilerde çok sık ortaya çıktığı tespit edilen hastalıklarında önüne geçtiği bilinmektedir.

Bunlar arasında böbrek ve idrar yolu hastalıklarını da önlemek mümkün olmaktadır. Balık yağı ihtiva ediyor olması ve glutensiz formda olması da kedilerinizin son derece beğeneceği seçenekler arasında yer almaktadır. Siz de kısırlaştırılmış bir kedi maması arıyorsanız petpal adresinde satışı yapılan Royal Canin markasından yana tercihinizi kullanabilirsiniz.