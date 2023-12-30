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Takla Atan Otomobil 50 Metre Sürüklendi: 3 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobil 50 Metre Sürüklendi: 3 Yaralı

30 Aralık 2023 Cumartesi 11:36

 
  Kaza, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü M.K., ve yolcu olarak bulunan T.M.S ile D.Y yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
  Hurdaya dönen araç, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. 
Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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